Kaio Jorge lamenta gol anulado e cobra reação da equipe nas partidas

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos teve uma atuação muito apagada e perdeu para o Internacional por 2 a o, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge, que teve um gol anulado pelo VAR, por toque de mão, comentou o lance, lamentou o revés da equipe no torneio e cobrou atenção da equipe.

- Foi um lance rápido, dominei no peito, se foi mão nem senti. Se o VAR viu que foi mão, não tem nem o que falar. Começamos bem o segundo tempo, mas sofremos o gol logo. Somos time gigante, não pode dar essas recaidinhas - afirmou na saída do gramado.

Para o Menino da Vila, o Santos precisa ter mais o controle do jogo para conseguir bons resultados na sequência do Brasileirão.

- Precisamos ficar um pouco mais com a bola, começamos a jogar no segundo tempo, mas a equipe do Internacional saiu na frente. Tentamos correr, mas não deu - finalizou.