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futebol

Kaio Jorge lamenta gol anulado e cobra reação da equipe nas partidas

Atacante entrou na vaga de Luiz Felipe no começo da partida e tentou brigar com os defensores do Internacional. Jogador teve gol, que seria do empate, anulado pelo VAR...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 21:51

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 21:51

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos teve uma atuação muito apagada e perdeu para o Internacional por 2 a o, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge, que teve um gol anulado pelo VAR, por toque de mão, comentou o lance, lamentou o revés da equipe no torneio e cobrou atenção da equipe.
- Foi um lance rápido, dominei no peito, se foi mão nem senti. Se o VAR viu que foi mão, não tem nem o que falar. Começamos bem o segundo tempo, mas sofremos o gol logo. Somos time gigante, não pode dar essas recaidinhas - afirmou na saída do gramado.
Para o Menino da Vila, o Santos precisa ter mais o controle do jogo para conseguir bons resultados na sequência do Brasileirão.
- Precisamos ficar um pouco mais com a bola, começamos a jogar no segundo tempo, mas a equipe do Internacional saiu na frente. Tentamos correr, mas não deu - finalizou.
O Santos está na 15ª posição do torneio, com um ponto ganho em duas rodadas. A próxima partida do Peixe será diante do Athletico, na Vila Belmiro, às 19h45, no próximo domingo.

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