Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kaio Jorge ironiza o Santos após derrota para o Juventude

Atacante da Juventus publicou mensagem em rede social perguntando se o problema do Peixe não era o atacante. Depois de alguns minutos, jogador apagou a publicação...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 18:56
Crédito: Reprodução
O atacante Kaio Jorge ironizou o Santos em uma publicação nas redes sociais no final da partida deste domingo, diante do Juventude, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apagou a mensagem depois de alguns minutos, mas irritou os torcedores.- Verdade, o problema era o atacante mesmo - escreveu Kaio Jorge.
Kaio Jorge ainda é o artilheiro do Santos na temporada, com oito gols. Ele tinha um contrato com o Santos apenas até dezembro deste ano, mas não chegou a um acordo para a renovação com o clube.No final de julho, ele assinou um pré-contrato com a Juventus e o Peixe chegou a um acordo com o clube italiano para liberá-lo antecipadamente. Pela negociação, o Santos vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira foi paga em agosto e a segunda será paga em 2022. Além disso, o Peixe vai receber 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) assim que o atacante atingir uma meta de jogos estipulada e ficará com 5% da “mais valia” em uma transferência futura (5% do que a Juventus receber além dos 3 milhões de Euros).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Com capixaba brilhando, Vasco goleia e avança para quartas da Libertadores de beach soccer
Festival de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso musical com prêmio de R$ 8 mil
Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso com prêmio de R$ 8 mil
Democrata GV x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória perde novamente e encerra primeiro turno fora do G-4 na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados