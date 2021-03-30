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Kaio Jorge faz trabalho de fortalecimento muscular e é dúvida para a Libertadores

O camisa 9 está fazendo trabalhos de fortalecimento muscular em Atibaia junto ao elenco e depende da evolução dos trabalhos para poder entrar em campo no dia 6...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 11:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Kaio Jorge é dúvida para o duelo de ida contra o San Lorenzo, da Argentina, pela terceira fase eliminatória da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (6). O camisa 9 está fazendo trabalhos de fortalecimento muscular em Atibaia junto ao elenco e depende da evolução dos trabalhos para poder entrar em campo no dia 6. A informação foi dada primeiramente pela Gazeta Esportiva.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 13 de fevereiro. Ele voltou aos treinos nas últimas semanas e chegou a ser relacionado para o confronto contra o Ituano, pelo Paulistão, mas sentiu dores novamente e ficou fora do jogo.
A expectativa de volta do centroavante era diante o Deportivo Lara, da Venezuela, porém ele também não estava em condições de jogo. Ele tem boa chance de atuar no jogo de volta, no dia 13, mas Santos quer ter Kaio 100% bem fisicamente. Campeão da Copa do Mundo sub-17 pela Seleção Brasileira, Kaio Jorge é peça chave na equipe e foi artilheiro do Santos na última edição com 5 gols na competição.Há um mês e meio fora dos gramados, o atacante ainda não atuou sob o comando do técnico Ariel Holan. O argentino esperava ter força máxima para o duelo contra os argentinos. Marinho voltou aos treinos, mas Kaio Jorge segue em trabalho de recondicionamento e Soteldo também preocupa pela demora da chegada no Brasil.

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