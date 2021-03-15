Kaio Jorge é vetado e desfalca o Santos contra o Deportivo Lara

O atacante Kaio Jorge irá desfalcar mais uma vez o Santos na partida da próxima terça-feira, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. O jogo de ida, terça-feira passada, terminou com vitória do Peixe por 2 a 1.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 13 de fevereiro. Ele voltou aos treinos na última semana e chegou a ser relacionado para o confronto contra o Ituano, mas sentiu dores novamente e ficou fora do jogo.
Depois da vitória do Peixe, o técnico Ariel Holan chegou a dizer em entrevista coletiva que o jogador tinha boas chances de voltar ao time na terça-feira, mas na reapresentação do elenco neste domingo, a comissão técnica decidiu não relacionar o atacante para a partida.Além de Kaio Jorge, o Santos não terá o lateral-direito Madson e o atacante Marinho, que seguem entregues ao departamento médico do clube.
Sem Kaio Jorge, o técnico Ariel Holan tem a opção de manter Marcos Leonardo como titular no comando do ataque ou avançar o meia Jean Mota como falso 9, como no jogo de ida. Nesse caso, Soteldo atuaria como um meia.
O Santos enfrenta o Deportivo Lara terça-feira, às 19h15min, em Caracas, na Venezuela. O Peixe avança para a terceira fase com vitória, empate ou até mesmo derrota por 1 gol de diferença tendo marcado dois ou mais gols (a partir de 3 a 2). Derrota por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis . Qualquer outra placar elimina a equipe da competição.