Kaio Jorge diz que vitória dá moral para o Peixe jogar bem na Argentina

A vitória do Santos por 1 a 0 no jogo de ida contra o Independiente, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, teve sabor especial para o atacante Kaio Jorge.Para minimizar os riscos de lesões, o artilheiro santista passou por um controle de carga durante os últimos dias e acabou poupado de algumas partidas. Contra os argentinos, o camisa 9 voltou ao time titular e marcou o gol da vitória alvinegra.Kaio Jorge, após a partida, comemorou voltar a balançar as redes."Sabíamos que seria uma partida difícil, íamos controlar o tempo todo, mas tínhamos que fazer quando chegasse lá. Estava concentrado na hora que chegou, consegui colocar para dentro. Criamos bastante, essa vitória vai dar moral para chegarmos lá e jogar bem também", comentou Kaio Jorge à Conmebol TV.
Agora, o Peixe viaja para Argentina na próxima semana, para a partida da volta, com a vantagem do empate para se classificar para a próxima fase. Mas para Kaio Jorge, o Santos tem que também pensar em vencer fora de casa.
"Trabalhamos para isso, para conquistar vitória. Agora é continuar trabalhando para vencer lá também”, completou o atacante santista.