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futebol

Kaio Jorge diz começar a sentir clima de final: "Ficha vai caindo aos poucos"

Atacante, artilheiro do Peixe na Copa Libertadores, falou sobre a festa da torcida, avião personalizado, entre outros destaques do dia diferente que teve o elenco alvinegro...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 22:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 22:15
Crédito: Santos FC
Está chegando o dia da grande final da Copa Libertadores da América. Neste quarta-feira, o elenco santista chegou ao Rio de Janeiro, com despedida da torcida e avião personalizado, o que fez aumentar a ansiedade entre os jogadores do elenco.O atacante Kaio Jorge falou sobre o clima da decisão que vive os atletas alvinegros.“Quanto mais próximo vai chegando do jogo mais a ficha vai caindo aos poucos. Você chega e já vê o clima diferente, no aeroporto já vimos os aviões com o escudo do Santos e na descida tinha o ônibus com as cores da competição. Tudo bem organizado, com um clima de final mesmo. Esse espírito de decisão é importante para trabalharmos bem nesses dias e fazer um grande jogo no sábado”, afirmou o atacante Kaio Jorge, que completou:“Clássico sempre é mais complicado, imagina então clássico em uma final de Libertadores. São duas equipes muito qualificadas e será um grande um jogo. É um duelo de detalhes e vai vencer quem aproveitar as oportunidades. Vamos trabalhar firme nos próximos dois dias para chegar bem na decisão”, concluiu Kaio.
O Santos terá mais dois dias de treinamentos antes de entrar em campo para a grande decisão da Copa Libertadores da América. A final será sábado, no Maracanã, às 17h, contra o rival Palmeiras.

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