Kaio Jorge comemora evolução em 2020, e planeja 2021 ainda melhor

Kaio Jorge teve um 2020 dos sonhos, mas não foi fácil. O Menino da Vila iniciou o ano com apenas oito jogos como titular e nenhum gol. Depois, no entanto, engrenou. Foram 39 partidas, com sete bolas nas redes, e muita aplicação tática, que o levaram a se firmar como titular do Peixe. O atacante comemorou os feitos, mas quer um 2021 ainda melhor."Um ano muito bom, no qual pude fazer bons jogos, anotar gols decisivos e ajudar o Santos a conquistar os objetivos traçados. Espero que 2021 seja melhor ainda", disse o jogador, em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO PEIXE.O atacante também falou sobre o seu papel tático dentro do time, muitas vezes voltando para compor o meio de campo, além do entrosamento com Marinho e Soteldo.
"Eu sempre deixei claro que eu sempre quis ajudar, não importa como. É muito boa (relação com parceiros de ataque). A resenha fora de campo ajuda no entrosamento dentro".
Kaio Jorge deve ser titular do Santos na partida decisiva da semifinal da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira. Antes disso, a equipe vai até o Morumbi, enfrentar o São Paulo, neste domingo, mas deverá ter um time completamente reserva para este duelo local.