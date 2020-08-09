Kaio Jorge avalia postura do Santos no comando de Cuca: 'Um pouco diferente'

– Professor Cuca é experiente, de grupo, sabe lidar com muitos tipos de situação. Modo de jogador já foi um pouco diferente, fomos mais agressivos. Ele me conhece, foi quem me subiu para o profissional. Agora é trabalhar bem para ter sequência – disse o jogador à Santos TV.O atacante teve o seu primeiro contato com o time principal em 2018, quando Cuca dirigia o time em sua segunda passagem, porém foi neste ano foi que o garoto participou mais, fazendo a sua estreia como titular logo no jogo inaugural da temporada, e marcando pela primeira vez como profissional, no dia 3 de março, na vitória por 2 a 1 contra o Defensa y Justicia (ARG), no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, pela primeira rodada do grupo G da Copa Libertadores da América. Kaio marcou o gol da virada santista fora de casa, mas desde então nunca mais foi às redes.