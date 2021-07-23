Kaio Jorge assume artilharia do Santos na temporada com gol na Argentina

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O atacante Kaio Jorge marcou duas vezes nos confrontos contra o Independiente pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e assumiu a artilharia do Santos na temporada, com 8 gols marcados. Depois de ser desfalque por desgaste físico, o camisa 9 voltou a ser titular do Peixe e ultrapassou Marinho, que agora é o vice-artilheiro do time, com 7 gols.

Kaio Jorge conseguiu uma marca importante ainda na semana passada: o atacante marcou em todas as competições disputadas pelo Santos na temporada (Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana). Palmeiras (2), São Bento, Ceará, Cianorte, Barcelona- EQU, Independiente-ARG (2) foram vítimas do artilheiro na temporada 2021.Com apenas 19 anos, Kaio Jorge é especulado em diversos clubes da Europa e tem contrato com o clube até dezembro de 2021. O executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, descartou a renovação. O presidente Andres Rueda já sinalizou com a venda no meio do ano para que o clube possa ganhar algum valor pelo investimento na formação do jogador.

No Santos desde o Sub-11, o jogador tem muita gratidão pelo clube e entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões.