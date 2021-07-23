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futebol

Kaio Jorge assume artilharia do Santos na temporada com gol na Argentina

Atacante marcou nas cinco competições do Santos na temporada 2021...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:00
Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
O atacante Kaio Jorge marcou duas vezes nos confrontos contra o Independiente pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e assumiu a artilharia do Santos na temporada, com 8 gols marcados. Depois de ser desfalque por desgaste físico, o camisa 9 voltou a ser titular do Peixe e ultrapassou Marinho, que agora é o vice-artilheiro do time, com 7 gols.
Kaio Jorge conseguiu uma marca importante ainda na semana passada: o atacante marcou em todas as competições disputadas pelo Santos na temporada (Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana). Palmeiras (2), São Bento, Ceará, Cianorte, Barcelona- EQU, Independiente-ARG (2) foram vítimas do artilheiro na temporada 2021.Com apenas 19 anos, Kaio Jorge é especulado em diversos clubes da Europa e tem contrato com o clube até dezembro de 2021. O executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, descartou a renovação. O presidente Andres Rueda já sinalizou com a venda no meio do ano para que o clube possa ganhar algum valor pelo investimento na formação do jogador.
No Santos desde o Sub-11, o jogador tem muita gratidão pelo clube e entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões.
Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores. Kaio Jorge estreou no profissional com 16 anos e é o sexto garoto mais jovem a vestir a camisa do Alvinegro.

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