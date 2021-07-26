Kaio Jorge acerta com a Juventus, que fará proposta ao Santos para antecipar saída

O atacante Kaio Jorge disse "sim" para a Juventus nesta segunda-feira. O jogador, que tem contrato com o Santos até o final de 2021, entrou em acordo com o time italiano e assinou um pré-contrato, conforme antecipado pelo UOL. Como o prazo para o final do vínculo do jogador com o Peixe é inferior a seis meses, o pré-contrato pode ser assinado.O pré-contrato é válido a partir de janeiro de 2022. No entanto, segundo apuração do LANCE!/Diário do Peixe, a Juventus fará uma proposta ao Santos nos próximos dias para tentar levar o jogador ainda em agosto. Esse é um desejo do atleta para não deixar o Alvinegro "de mãos vazias".