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Kaio Jorge acerta com a Juventus, que fará proposta ao Santos para antecipar saída

Atacante assinou um pré-contrato com italianos nesta segunda-feira. Clube de Turim vai apresentar uma proposta ao Santos para conseguir a liberação em agosto...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 18:52
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O atacante Kaio Jorge disse "sim" para a Juventus nesta segunda-feira. O jogador, que tem contrato com o Santos até o final de 2021, entrou em acordo com o time italiano e assinou um pré-contrato, conforme antecipado pelo UOL. Como o prazo para o final do vínculo do jogador com o Peixe é inferior a seis meses, o pré-contrato pode ser assinado.O pré-contrato é válido a partir de janeiro de 2022. No entanto, segundo apuração do LANCE!/Diário do Peixe, a Juventus fará uma proposta ao Santos nos próximos dias para tentar levar o jogador ainda em agosto. Esse é um desejo do atleta para não deixar o Alvinegro "de mãos vazias".
O Santos chegou a aceitar uma proposta do Benfica pelo jogador. O clube português pagaria cerca de 3,5 milhões de Euros (algo em torno de 24 milhões), além de dois jogadores. O Peixe pediu o lateral-direito Gilberto, que trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense.O clube português, no entanto, teria de acertar com o jogador e seu empresário. Kaio Jorge e Giuliano Bertolucci, no entanto, optaram pela proposta da equipe italiana.
Kaio Jorge é o artilheiro do Santos na atual temporada, com 8 gols. Ele marcou nas cinco competições disputadas pelo clube na temporada. Destaque nas categorias de base do Peixe desde o sub-13, Kaio Jorge entrou no radar dos clubes europeus após conquistar o título mundial Sub-17 em 2019 com a Seleção Brasileira. O jogador foi o chuteira de bronze da competição.

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