Kaiky volta aos treinos e John fica à disposição de Bustos no Santos

O técnico Fabián Bustos ganhou dois reforços no treinamento deste sábado. Com uma máscara facial, o zagueiro Kaiky voltou a participar normalmente dos treinos com contato depois de alguns dias sem participar das atividades com o grupo.O zagueiro sofreu uma fratura no nariz na partida contra o Banfield, estreia do Santos na Copa Sul-Americana, e desfalcou o Peixe nos jogos contra Fluminense, pelo Brasileirão, e Universidad Católica, pela competição continental.
A segunda novidade foi o goleiro John, que treinou normalmente com os companheiros e está à disposição do técnico Fabián Bustos para a partida deste domingo, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.O goleiro passou por um procedimento no joelho direito depois que o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada. John passou por uma cirurgia de lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto do ano passado.