Kaiky vai desfalcar o Santos mais uma vez diante do Juventude

O zagueiro Kaiky segue como desfalque no Santos. O defensor não será relacionado para o confronto do próximo domingo, às 16h, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter voltado aos treinos em campo, o departamento médico do Peixe vetou a volta aos jogos.Kaiky, que vinha sendo titular no time do então técnico Fernando Diniz, teve uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento, no mês de agosto, e o prazo para a recuperação completa vai de quatro a cinco semanas.Desta forma, o treinador Fábio Carille deve manter o mesmo sistema defensivo da equipe que empatou o duelo com o Ceará no sábado, fora de casa: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo. O setor com três zagueiros recebeu elogios do comandante após atuação segura.Em má fase, o Peixe está na 14º colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O time não vence há nove jogos (partidas da Copa do Brasil e Sul-Americana somadas) e está apenas dois pontos da zona do rebaixamento no certame nacional. Nas outras competições o clube já foi eliminado.