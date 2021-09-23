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futebol

Kaiky vai desfalcar o Santos mais uma vez diante do Juventude

Zagueiro se lesionou durante um treino no mês de agosto e só agora começou a treinar com bola. Peixe vai encarar o Juventude no Sul no próximo domingo, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 21:22

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 21:22

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Kaiky segue como desfalque no Santos. O defensor não será relacionado para o confronto do próximo domingo, às 16h, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter voltado aos treinos em campo, o departamento médico do Peixe vetou a volta aos jogos.Kaiky, que vinha sendo titular no time do então técnico Fernando Diniz, teve uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento, no mês de agosto, e o prazo para a recuperação completa vai de quatro a cinco semanas.Desta forma, o treinador Fábio Carille deve manter o mesmo sistema defensivo da equipe que empatou o duelo com o Ceará no sábado, fora de casa: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo. O setor com três zagueiros recebeu elogios do comandante após atuação segura.Em má fase, o Peixe está na 14º colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O time não vence há nove jogos (partidas da Copa do Brasil e Sul-Americana somadas) e está apenas dois pontos da zona do rebaixamento no certame nacional. Nas outras competições o clube já foi eliminado.
Contratado recentemente, Fábio Carille ainda não venceu como técnico do Santos. Foram três jogos, com dois empates (Bahia e Ceará) e uma derrota (Athletico) - esse jogo válido pela Copa do Brasil.

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