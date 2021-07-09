Kaiky fala sobre a perda da titularidade e conversas com Fernando Diniz no Santos

Kaiky viveu uma ascensão meteórica no Santos. Com apenas 17 anos, o zagueiro foi promovido ao time profissional em fevereiro deste ano, assumiu a titularidade rapidamente, mas voltou ao banco de reservas sob o comando de Fernando Diniz. No período, o jovem atuou em 20 partidas e marcou um gol.Nas últimas duas partidas, contra América-MG e Athletico-PR, porém, Kaiky retornou ao time titular na vaga de Luan Peres, liberado dos treinos por conta de uma negociação. O Menino da Vila se vê pronto e espera aproveitar a nova chance.

- Substituir o Veríssimo no começo da temporada e agora o Luan é uma responsabilidade muito grande, mas é boa ao mesmo tempo. São dois profissionais que eu admiro demais, tanto dentro como fora de campo. E estar no Santos FC é isso, ter novos desafios a cada dia. Agora estou buscando abraçar a oportunidade para ter um melhor rendimento. Mas temos grandes zagueiros no elenco, Luizão, Danilo, Robson e Alex. Qualquer um que entrar vai dar conta do recado - afirmou o camisa 28.

Com o jovem zagueiro à disposição, o Santos visita o Palmeiras no próximo sábado (10), às 16h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Peixe terá o retorno de Fernando Diniz para o clássico, que ficará no campo após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Athletico-PR. Contando novamente com o técnico na beira do gramado, Kaiky agradeceu a confiança e rasgou elogios ao comandante.- Admiro demais o Diniz como treinador e como pessoa. É um cara sensacional. Mesmo quando eu fui para o banco, todo dia após o treino o professor sempre vinha conversar comigo, me dar dicas sobre como eu devo me comportar na posição, etc. Sou muito grato pelo carinho e confiança que ele me deu. A gente entende que ele cobra bastante dentro de campo porque quer tirar o melhor de nós, quer sempre colocar na nossa cabeça que todos nós somos muito bons. Acredito que temos tudo para ser felizes e ter uma boa temporada com ele aqui - concluiu Kaiky.