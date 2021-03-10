Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kaiky é o jogador mais jovem a marcar pelo Santos em Libertadores

Gol histórico do zagueiro deu vitória ao Peixe por 2 a 1 contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Ele agora é o segundo jogador mais jovem a marcar na história da competição...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 22:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 22:15
Crédito: AFP
O gol de Kaiky Fernandes, que deu a vitória ao Santos na estreia da Copa Libertadores 2021, além de importante, também foi histórico. Ao marcar, o zagueiro se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Peixe na principal competição continental.Kaiky marcou com 17 anos, um mês e 21 dias, superando Rodrygo, que hoje defende o Real Madrid. O atacante fez um dos gols da vitória contra o Nacional (Uruguai), em 2018, quando tinha 17 anos, dois meses e sete dias."É indescritível, primeiro gol na Libertadores, uma felicidade imensa. Trabalhei muito para isso, espero fazer mais gols se Deus quiser. A disputa no grupo é muito sadia, temos uma amizade que leva a gente para frente, uma união muito grande. Agora é batalhar, agradecer pela oportunidade e continuar. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, mas é um primeiro passo", disse Kaiky no canal Fox Sports após a partida.O zagueiro santista também se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar na história da competição, superado apenas pelo argentino Juan Carlos Cárdenas, que marcou pelo Racing (Argentina), contra o Nacional, na Libertadores de 1962, com apenas 16 anos, sete meses e dois dias.
O também santista Marcos Leonardo é outro que figura entre os dez primeiros. O gol dele, contra o Defensa y Justicia, na edição passada, o coloca em sétimo.
Confira a lista dos jogadores mais jovens a marcar um gol na Copa Libertadores (1960-2020):
1º Juan Carlos Cárdenas (ARG) - 16 anos, 7 meses e 2 dias Racing-ARG 2 x 2 Nacional-URU (27/2/1962)
2º Kaiky Fernandes (BRA) - 17 anos, 1 mês e 21 dias Santos 2x1 Deportivo Lara-VEN (9/3/2021)
3º Rodrygo (BRA) - 17 anos, 2 meses e 6 dias Santos 3 x 1 Nacional-URU (15/3/2018)
4º Mauro Caballero (PAR) - 17 anos, 4 meses e 2 dias Libertad-PAR 4 x 1 Alianza Lima-PER (10/2/2012)
5º Lincoln (BRA) - 17 anos, 4 meses e 9 dias San Lorenzo-ARG 1 x 1 Grêmio (16/3/2016)
6º Ronaldo (BRA) - 17 anos, 5 meses e 15 dias Cruzeiro 1 x 1 Vélez Sarsfield-ARG (9/3/1994)
7º Marcos Leonardo (BRA) - 17 anos, 5 meses e 18 dias Santos 2 x 1 Defensa y Justicia-ARG (20/10/2020)
8º Gustavo Neffa (PAR) - 17 anos, 6 meses e 14 dias Internacional 2 x 3 Olimpia-PAR (17/5/1989)
9º Paulinho (BRA) - 17 anos, 6 meses e 24 dias Vasco 2 x 0 Universidad Concepción-CHI (8/2/2018)
10º Adriano Duarte (PAR) - 17 anos, 7 meses e 11 dias Sportivo Luqueño-PAR 1 x 1 São Paulo (20/3/2008)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados