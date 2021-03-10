Kaiky é o jogador mais jovem a marcar pelo Santos em Libertadores

O gol de Kaiky Fernandes, que deu a vitória ao Santos na estreia da Copa Libertadores 2021, além de importante, também foi histórico. Ao marcar, o zagueiro se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Peixe na principal competição continental.Kaiky marcou com 17 anos, um mês e 21 dias, superando Rodrygo, que hoje defende o Real Madrid. O atacante fez um dos gols da vitória contra o Nacional (Uruguai), em 2018, quando tinha 17 anos, dois meses e sete dias."É indescritível, primeiro gol na Libertadores, uma felicidade imensa. Trabalhei muito para isso, espero fazer mais gols se Deus quiser. A disputa no grupo é muito sadia, temos uma amizade que leva a gente para frente, uma união muito grande. Agora é batalhar, agradecer pela oportunidade e continuar. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, mas é um primeiro passo", disse Kaiky no canal Fox Sports após a partida.O zagueiro santista também se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar na história da competição, superado apenas pelo argentino Juan Carlos Cárdenas, que marcou pelo Racing (Argentina), contra o Nacional, na Libertadores de 1962, com apenas 16 anos, sete meses e dois dias.
O também santista Marcos Leonardo é outro que figura entre os dez primeiros. O gol dele, contra o Defensa y Justicia, na edição passada, o coloca em sétimo.
Confira a lista dos jogadores mais jovens a marcar um gol na Copa Libertadores (1960-2020):
1º Juan Carlos Cárdenas (ARG) - 16 anos, 7 meses e 2 dias Racing-ARG 2 x 2 Nacional-URU (27/2/1962)
2º Kaiky Fernandes (BRA) - 17 anos, 1 mês e 21 dias Santos 2x1 Deportivo Lara-VEN (9/3/2021)
3º Rodrygo (BRA) - 17 anos, 2 meses e 6 dias Santos 3 x 1 Nacional-URU (15/3/2018)
4º Mauro Caballero (PAR) - 17 anos, 4 meses e 2 dias Libertad-PAR 4 x 1 Alianza Lima-PER (10/2/2012)
5º Lincoln (BRA) - 17 anos, 4 meses e 9 dias San Lorenzo-ARG 1 x 1 Grêmio (16/3/2016)
6º Ronaldo (BRA) - 17 anos, 5 meses e 15 dias Cruzeiro 1 x 1 Vélez Sarsfield-ARG (9/3/1994)
7º Marcos Leonardo (BRA) - 17 anos, 5 meses e 18 dias Santos 2 x 1 Defensa y Justicia-ARG (20/10/2020)
8º Gustavo Neffa (PAR) - 17 anos, 6 meses e 14 dias Internacional 2 x 3 Olimpia-PAR (17/5/1989)
9º Paulinho (BRA) - 17 anos, 6 meses e 24 dias Vasco 2 x 0 Universidad Concepción-CHI (8/2/2018)
10º Adriano Duarte (PAR) - 17 anos, 7 meses e 11 dias Sportivo Luqueño-PAR 1 x 1 São Paulo (20/3/2008)