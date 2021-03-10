Kaiky é o jogador mais jovem a marcar pelo Santos em Libertadores

O gol de Kaiky Fernandes, que deu a vitória ao Santos na estreia da Copa Libertadores 2021, além de importante, também foi histórico. Ao marcar, o zagueiro se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Peixe na principal competição continental.Kaiky marcou com 17 anos, um mês e 21 dias, superando Rodrygo, que hoje defende o Real Madrid. O atacante fez um dos gols da vitória contra o Nacional (Uruguai), em 2018, quando tinha 17 anos, dois meses e sete dias."É indescritível, primeiro gol na Libertadores, uma felicidade imensa. Trabalhei muito para isso, espero fazer mais gols se Deus quiser. A disputa no grupo é muito sadia, temos uma amizade que leva a gente para frente, uma união muito grande. Agora é batalhar, agradecer pela oportunidade e continuar. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, mas é um primeiro passo", disse Kaiky no canal Fox Sports após a partida.O zagueiro santista também se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar na história da competição, superado apenas pelo argentino Juan Carlos Cárdenas, que marcou pelo Racing (Argentina), contra o Nacional, na Libertadores de 1962, com apenas 16 anos, sete meses e dois dias.