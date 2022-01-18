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Kaiky e Bruno Marques testam positivo para Covid no Santos

Jogadores fizeram o teste nesta segunda e foram afastados pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 21:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 21:52

O Santos teve mais dois casos de Covid-19 em seu elenco. Os atletas Kaiky e Bruno Marques testaram positivo para doença nesta segunda-feira (17). Os dois foram liberados do CT Rei Pelé antes do treino e seguirão os protocolos de isolamento em casa.O volante Vinícius Balieiro e o zagueiro Robson Reis, além de Cleber Reis e Kevin Malthus, que estão em tratamento no Departamento Médico, testaram positivo para doença no domingo. Os jogadores seguem isolados e aguardam um novo teste.
O elenco do Santos se reapresentou no domingo passado sem Carlos Sánchez, Marinho e Léo Baptistão, que já haviam testado positivo para a Covid-19, e teve novos positivos para Ângelo, Luiz Felipe e o próprio Sandry. Todos já estão liberados para treinar após o negativo.O elenco santista segue na pré-temporada. O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 26, às 19h, contra a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.
No CT Rei Pelé, os atletas alternam entre dia com treinos em dois períodos e outro dia com apenas um período – sempre com atividades às 9h30min (na parte da manhã) e 15h30 (na parte da tarde). Nos dias 18 e 23 as atividades serão em dois períodos, já nos dias 19, 20, 21, 22 e 24 com apenas um período.
Crédito: OzagueiroKaikytestoupositivoefoiafastadopeloSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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