Kaiky comemora volta aos gramados em vitória do Santos no clássico

Após testar positivo para Covid-19 no meio da pré-temporada e perder os dois primeiros jogos do Campeonato Paulista (contra Inter de Limeira e Botafogo-SP, respectivamente), o zagueiro Kaiky retornou no clássico da última quarta-feira (2), em Itaquera, e foi uma das peças fundamentais para a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Corinthians, pela terceira rodada.- Bateu uma decepção por ficar fora dos primeiros jogos, sim. Estava ansioso durante a pré-temporada, querendo ajudar. Fiquei torcendo de longe, fiquei ansioso, mas voltei do melhor jeito possível. Muito bom começar com uma vitória fora de casa e em um clássico. Foi uma grande vitória, mas nosso time precisa seguir trabalhando firme para buscar outro bom resultado no domingo - afirmou o camisa 28.