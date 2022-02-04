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Kaiky comemora volta aos gramados em vitória do Santos no clássico

Zagueiro desfalcou o Peixe nos primeiros jogos do Estadual por testar positivo para Covid...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 20:53

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 20:53
Após testar positivo para Covid-19 no meio da pré-temporada e perder os dois primeiros jogos do Campeonato Paulista (contra Inter de Limeira e Botafogo-SP, respectivamente), o zagueiro Kaiky retornou no clássico da última quarta-feira (2), em Itaquera, e foi uma das peças fundamentais para a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Corinthians, pela terceira rodada.- Bateu uma decepção por ficar fora dos primeiros jogos, sim. Estava ansioso durante a pré-temporada, querendo ajudar. Fiquei torcendo de longe, fiquei ansioso, mas voltei do melhor jeito possível. Muito bom começar com uma vitória fora de casa e em um clássico. Foi uma grande vitória, mas nosso time precisa seguir trabalhando firme para buscar outro bom resultado no domingo - afirmou o camisa 28.
Com o triunfo diante do Corinthians, o Santos chegou aos quatro pontos e ocupa a segunda posição do grupo D do Paulistão, atrás do Red Bull Bragantino, com seis. E para embalar na competição, o defensor quer o Peixe mantendo o ritmo do clássico no duelo com Guarani, que acontece neste domingo (6), às 16h, no Brinco de Ouro, pela quarta rodada.- O professor Carille já conversou e mostrou pra gente o vídeo da equipe do Guarani. Sabemos da qualidade deles. Vai ser um jogo difícil e na casa do adversário. Porém, confiamos no nosso potencial e vamos para cima deles - concluiu.
Crédito: GarotoKaikyvoltouaosSantosnoclássicocontraoCorinthians(Foto:IvanStorti/SantosFC

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