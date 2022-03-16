Kaiky busca adaptação como primeiro volante no Santos

O garoto Kaiky atuou como volante na derrota do Santos para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão. Zagueiro de origem, o Menino da Vila falou sobre a adaptação na posição em um clássico.- No profissional foi a primeira vez que atuei como volante. Já joguei poucas vezes assim na base, mas isso foi lá no sub-11 e sub-13. É uma posição que não estava tão acostumado, é um pouco diferente de atuar na zaga. Mas treinei dois dias atuando ali, tive a confiança do professor e acabei voltando pra zaga no segundo tempo por conta da situação do jogo - ressaltou Kaiky.