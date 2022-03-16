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Kaiky busca adaptação como primeiro volante no Santos

Garoto atuou improvisado na função no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras...

Publicado em 16 de Março de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 09:00
O garoto Kaiky atuou como volante na derrota do Santos para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão. Zagueiro de origem, o Menino da Vila falou sobre a adaptação na posição em um clássico.- No profissional foi a primeira vez que atuei como volante. Já joguei poucas vezes assim na base, mas isso foi lá no sub-11 e sub-13. É uma posição que não estava tão acostumado, é um pouco diferente de atuar na zaga. Mas treinei dois dias atuando ali, tive a confiança do professor e acabei voltando pra zaga no segundo tempo por conta da situação do jogo - ressaltou Kaiky.
O defensor deve ser titular de novo sob o comando de Fabián Bustos no duelo contra a Ferroviária nesta quarta-feira, às 19h, na Fonte Luminosa em rodada adiada pelo Paulistão. Com a expulsão de Velázquez no clássico, ele pode voltar a atuar como zagueiro.- Vou querer me adaptar mais como volante, pois isso me abre um leque para exercer outras funções dentro de campo. Agradeço ao professor pela oportunidade e estou à disposição para atuar onde ele precisar - disse o zagueiro.
Crédito: OgarotoKaikycomeçouoclássicocontraoPalmeirascomovolante(Foto:IvanStorti/SantosFC

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