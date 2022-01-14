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Juventus x Udinese: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Velha Senhora busca reabilitação no Calcio após derrota para a Inter de Milão na Supercopa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 15:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:59

Campeã de nove das últimas 10 edições do Campeonato Italiano, a Juventus não faz boa campanha na temporada 2021/2022. Neste sábado, a equipe entra em campo contra a Udinese para se aproximar do G-4 da competição. A parida ocorre em Turim, às 16h45, válida pela 22ª rodada do torneio.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
Além da campanha irregular no Campeonato Italiano, na quinta colocação, 11 pontos atrás da líder Internazionale, a Juventus vem de um duro golpe na Supercopa Italiana. A equipe perdeu o título para os nerazzurri com gol no último minuto da prorrogação. O duelo também marca o jogo de número 300 de Massimiliano Allegri no comando da Juventus.
+ Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’
- Amanhã espero celebrar este marco da melhor forma possível. Houve muitos jogos maravilhosos nos últimos anos, mas se tiver que escolher um, diria a vitória por 3 a 1 em Madrid na Liga dos Campeões (temporada 2017/2018), mesmo que no final tenhamos saído da competição - comentou Allegri.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Udinese
Campeonato Italiano - Rodada 22Data e horário: 15/1/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium (ITA)Árbitro: Antonio GiuaOnde assistir: Star+
Juventus provável escalação:Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Sandro; Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Kulusevski; Morata. Técnico: Massimiliano Allegri
Udinese provável escalação:Padelli; Nuytinck, Di Maio, Perez; Udogie, Arslan, Walace, Molina; Pussetto, Deulofeu; Beto. Técnico: Luca Gotti
Crédito: JuventuséapenasaquintacolocadanoCampeonatoItaliano(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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