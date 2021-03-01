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futebol

Juventus x Spezia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Time de Andrea Pirlo tropeçou na última rodada e está 10 pontos atrás da Inter de Milão. Spezia luta para se distanciar da zona de rebaixamento e já venceu grandes equipes...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:33

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 12:33
Crédito: No primeiro turno, Cristiano Ronaldo foi o destaque da Juventus contra o Spezia (Vincenzo PINTO / AFP
A Juventus entra em campo para enfrentar o Spezia pelo Campeonato Italiano nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília). O clube dirigido por Andrea Pirlo busca se recuperar do empate contra o Verona na última rodada e sonha lutar pelo título da competição apesar dos 10 pontos de desvantagem para a Inter de Milão.Scudetto
- Será uma partida difícil, mas importante para recuperar os pontos perdidos contra o Verona e continuar na briga pelo Scudetto. Estamos longe do topo, mas nosso objetivo não muda. Temos que pensar em ganhar jogo após jogo. Queríamos ganhar todos os jogos, perdemos pontos, mas não adianta olhar para o passado - avaliou Pirlo.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Rival duro
Apesar do Spezia não chamar atenção por conta da 15ª colocação, o modesto time de Vincenzo Italiano já deu trabalho para equipes do topo da tabela do Campeonato Italiano. Em 2021, o clube já conseguiu derrotar o Milan e o Napoli, além de ter arrancado um empate da Atalanta nesta temporada e promete ser uma pedra no sapato da Velha Senhora.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Spezia
Data e horário: 2/3/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, Demiral, de Ligt e Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot e Ramsey; Kulusevski e Cristiano Ronaldo
Desfalques: Arthur, Dybala, Chiellini, Bonnuci e Cuadrado (machucados).
SPEZIA (Técnico: Vincenzo Italiano)Provedel; Vignali, Terzi, Erlic e Bastoni; Estevez, Ricci e Maggiore; Agudelo, Nzola e Gyasi
Desfalques: Riccardo Marchizza, Juan Ramos e Federico Mattiello (machucados).

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