Juventus x Sampdoria: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Itália

Tem jogo de vida ou morte nesta terça-feira pela Copa da Itália. Em Turim, a Juventus recebe a Sampdoria, em um duelo válido pelas oitavas de final do torneio eliminatório, e quem perder dá adeus ao sonho do título. A partida acontece no Allianz Stadium, às 17h (de Brasília).JUVENTUSTentando retomar o protagonismo do futebol italiano após ver a Inter de Milão faturar a última Serie A, a Juventus se agarra no retrospecto recente na competição eliminatória para seguir avançando. O time alvinegro é o atual campeão da Copa da Itália.

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SAMPDORIAA semana da Sampdoria começou agitada. Nesta segunda-feira, o clube de Gênova anunciou a demissão do técnico Roberto D'Aversa, que deixou o clube apenas seis meses após chegar. Para o duelo contra a Velha Senhora, a Samp será comandada interinamente por Andrea Tarozzi.

+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA

Juventus x SampdoriaCopa da ItáliaOitavas de final​Data e horário: 18/01/2022, às 17h (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Francesco FourneauAssistentes: Fabrizio Lombardo e Orlando PagnottaTransmissão: ESPN 2 e Star+

PROVÁVEIS TIMES

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Bentancur, Bernardeschi, McKennie e Kulusevski; Moise Kean.

Desfalques: Ramsey e Chiesa (lesionados).

SAMPDORIA (Técnico: Andrea Tarozzi)Falcone; Conti, Ferrari, Chabot e Murru; Candreva, Rincón, Thorsby e Ciervo; Gabbiadini e Quagliarella.

Desfalques: Damsgaard, Yoshida e Verre (lesionados); Audero (dúvida); Colley (convocado para a seleção).