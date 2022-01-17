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Juventus x Sampdoria: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Itália

Velha Senhora, que é a atual campeã do torneio eliminatório, sonha com sua 15ª conquista da competição. Time de Gênova, por outro lado, tem apenas quatro títulos...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 18:46

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:46

Tem jogo de vida ou morte nesta terça-feira pela Copa da Itália. Em Turim, a Juventus recebe a Sampdoria, em um duelo válido pelas oitavas de final do torneio eliminatório, e quem perder dá adeus ao sonho do título. A partida acontece no Allianz Stadium, às 17h (de Brasília).JUVENTUSTentando retomar o protagonismo do futebol italiano após ver a Inter de Milão faturar a última Serie A, a Juventus se agarra no retrospecto recente na competição eliminatória para seguir avançando. O time alvinegro é o atual campeão da Copa da Itália.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
SAMPDORIAA semana da Sampdoria começou agitada. Nesta segunda-feira, o clube de Gênova anunciou a demissão do técnico Roberto D'Aversa, que deixou o clube apenas seis meses após chegar. Para o duelo contra a Velha Senhora, a Samp será comandada interinamente por Andrea Tarozzi.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
Juventus x SampdoriaCopa da ItáliaOitavas de final​Data e horário: 18/01/2022, às 17h (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Francesco FourneauAssistentes: Fabrizio Lombardo e Orlando PagnottaTransmissão: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Bentancur, Bernardeschi, McKennie e Kulusevski; Moise Kean.
Desfalques: Ramsey e Chiesa (lesionados).
SAMPDORIA (Técnico: Andrea Tarozzi)Falcone; Conti, Ferrari, Chabot e Murru; Candreva, Rincón, Thorsby e Ciervo; Gabbiadini e Quagliarella.
Desfalques: Damsgaard, Yoshida e Verre (lesionados); Audero (dúvida); Colley (convocado para a seleção).
Crédito: JuventuséamaiorcampeãdaCopadaItália(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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