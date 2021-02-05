Juventus x Roma: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Tiziana FABI / AFP

Neste sábado, 06, Juventus e Roma se enfrentarão às 14h, no Allianz Stadium, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A Vecchia Senhora está em terceiro lugar com 42 pontos e a Roma está em quarto com 40. Portanto, esta é uma oportunidade de se manter na briga pelo título e de impedir que um rival direto pontue na rodada. + Confira a tabela do Campeonato ItalianoJUVE NÃO PODE TROPEÇAR DE NOVO

A Vecchia Senhora já tropeçou diante de um adversário direto na competição. Ocorreu na 18ª rodada, na derrota da Inter de Milão por 2 a 0. Assim, a Inter está em segundo colocado com dois pontos a mais do que a Juve. Mais uma derrota pode deixar o time de Cristiano Ronaldo em uma situação complicada na busca pelo título.ATAQUE DA ROMA FRENÉTICO

Do lado dos visitantes, o ataque é o destaque é o ataque. Nos últimos dois jogos, a Roma marcou sete gols. A sequência pode ser uma motivação para esse jogo tão importante. Assim como a Juve, a Roma também perdeu um jogo importante na 18ª rodada. No dia 15 de janeiro, a Lazio venceu o clássico local por 3 a 0 e, hoje, está a apenas três pontos de distância do G4.FICHA TÉCNICAJuventus x Roma

Local: Allianz Stadium Data e horário: 06/02/2021, às 14hÁrbitro: Daniele OrsatoAuxiliares: Filippo Meli e Valentino FioritoVAR: Daniele ChiffiTransmissão: Estádio TNT Sports e Band.JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo; Kulusevski, McKennie, Arthur e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Bentancur (suspenso); Dybala e Ramsey (dúvida).

ROMA (Paulo Fonseca)Pau López; Ibañez, Kumbulla e Mancini; Spinazzola, Cristiane, Veretout, Villar e Karsdorp; Mkhitaryan e Borja Mayoral