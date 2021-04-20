Juventus x Parma: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

Nesta quarta-feira, a Juventus recebe o Parma no Allianz Stadium, na cidade de Turim, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, às 15:45h (de Brasília). A equipe da casa busca a vitória para se garantir na zona de classificação à Champions League, enquanto o Parma quer fugir da zona de rebaixamento.

Veja a tabela do ItalianoNa quarta colocação do Campeonato Italiano, a Juventus já não consegue enxergar o título como algo concreto na atual temporada. Ainda assim, a vaga para a Champions League é algo que o clube tem como obrigação, e tenta garantir o seu espaço.

- Tendo em vista o jogo com os ducais já tenho alguma rotação em mente, mas não vou mudar muito. Amanhã estarão Buffon , Ronaldo e Dybala . Paulo precisa continuar colocando minutos nas pernas, para poder começar de novo desde o primeiro minuto de amanhã. Morata estava um pouco cansado depois do jogo tão intenso em Bergamo e Arthur lamentou não ter conseguido marcar durante a partida. Agora, porém, ele está calmo e amanhã pode ser a ocasião certa para revê-lo desde o início - disse Pirlo sobre a condição física do time.

A situação atual do Parma não é boa, e a equipe que venceu apenas três vezes nas 31 rodadas de Campeonato Italiano ocupa a penúltima colocação. São apenas 20 pontos para o time, e ainda faltam 10 para o Benevento, primeiro fora da zona de rebaixamento.

- Eles (Juventus) estarão ansiosos para vencer depois de uma derrota tardia para o Atalanta. Se Cristiano Ronaldo estiver de volta ao Dybala, eles vão querer marcar e esperam colocar três ou quatro para nós. Só precisamos nos concentrar no amanhã à noite. Eles ganharam o Scudetto nove vezes consecutivas, estão passando por um período difícil, mas estão crescendo - disse D'Aversa, treinador do Parma.FICHA TÉCNICAJUVENTUS x PARMA - Campeonato Italiano: 32ª rodada

Data e horário: 21/04/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Piero GiacomelliAssistentes: Giacomo Paganessi e Alessio BertiOnde assistir: Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur e Ramsey; Dybala e Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Chiesa, Bernardeschi e McKennie (lesionados).

PARMA (Treinador: Roberto D'Aversa)Sepe; Busi, Osorio, Gagliolo e Pezzella; Grassi, Brugman e Kurtic; Mihaila, Gervinho e Pellè.