Juventus x Napoli: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Crédito: Miguel Medina / AFP; Divulgação / Napoli

Vai ter grito de "campeão" no País da Bota. Nesta quarta-feira, Juventus e Napoli disputam a Supercopa da Itália, torneio em jogo único que reúne os dois campeões nacionais da temporada anterior. O jogo será realizado no Estádio Città del Tricolore, na cidade do Régio da Emília. A bola rola às 17h (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoCampeã do Campeonato Italiano, a Juve tenta o título da Supercopa pela nona vez na história. A Velha Senhora é a maior vencedora do torneio, além de também ser a equipe com o maior número de vices: sete. Pirlo reconheceu o momento de instabilidade da Juventus, mas disse que sua equipe está pronta.

- É um momento difícil, pois são muitos jogos ao longo da temporada. Mas nós temos a possibilidade de jogar uma final de imediato e teremos muita energia para vencer esta partida contra o Napoli.

Já o Napoli, vai em busca de repetir o feito da final da Copa da Itália: vencer a Juventus. O time de Gennaro Gattuso bateu a Bianconeri nos pênaltis em junho, após empate em 0 a 0 durante o tempo normal. Apesar da última conquista, o técnico napolitano fez questão de deixar o troféu no passado.

- As coisas mudaram em seis meses. Temos uma identidade maior, assim como algo mudou para eles também. Amanhã é outra final, pouco mais há a acrescentar. Quem vencer terá um bom impulso de energia também para o resto da temporada - disse Gattuso.

+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021FICHA TÉCNICA

Juventus x NapoliSupercopa da Itália

Data e horário: 20/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Città del Tricolore, no Régio da Emília (ITA)Árbitro: Paolo ValeriAssistentes: Daniele Bindoni e Stefano Del Giovane Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci e Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Dybala (lesionado); De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado (Covid-19).

NAPOLI (Técnico: Gennaro Gattuso)Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mário Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz, Lozano, Zielinski e Insigne; Petagna.