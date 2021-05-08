Juventus x Milan: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: No primeiro turno, equipe de Andrea Pirlo venceu Milan por 3 a 1 (MIGUEL MEDINA / AFP

Juventus e Milan estão empatadas na tabela do Campeonato Italiano com 69 pontos e duelam neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), em busca do sonho de conseguir uma vaga na próxima Champions League. O Napoli ganhou neste sábado e chegou à vice-liderança da competição.Análise dos treinadores

- O jogo contra o Milan será aberto, pois são duas equipes que gostam de atacar e pressionar alto. Os dois querem jogar e impor seus estilos. Nosso objetivo é conquistar a (vaga na) Champions dentro de campo, temos partidas importantes e estamos concentrados nisso - disse Pirlo, técnico da Juventus.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano

- Teremos que colocar todas as nossas qualidades no jogo. Quem vencer, terá uma grande chance de jogar a Champions League, mas nem tudo vai acabar neste domingo. Ainda serão disputados nove pontos e o objetivo é que possamos ser donos do nosso próprio destino. Haverá dificuldades, mas não devemos pensar nos erros - analisou Pioli, comandante do Milan.

Pressionados

O técnico Andrea Pirlo está com o cargo ameaçado na Velha Senhora por conta da campanha decepcionante após a conquista de nove títulos em sequência. Já Pioli fez um ótimo início de temporada com a equipe rossonera, liderando o Campeonato Italiano por um período, mas o desempenho do time caiu bruscamente na segunda metade do torneio.

FICHA TÉCNICA:Juventus x Milan

Data e horário: 9/5/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo

Desfalques: Nenhum

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Hernandez; Kessie e Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic; Ibrahimovic