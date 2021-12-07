Juventus x Malmo: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Classificada às oitavas de final da Champions League, a Juventus recebe o Malmo nesta quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília). O clube italiano busca vencer e torce por um tropeço do Chelsea diante do Zenit com o objetivo de reconquistar a liderança do Grupo H.EM BUSCA DOS TRÊS PONTOS- Vencer é importante, pois o trabalho ocorre com maior serenidade. Temos que criar as condições para fazer melhor do que nos dois últimos anos da Champions League. Nas oitavas de final, começa outro torneio - comentou Massimiliano Allegri, comandante da Juventus.
DESFALQUES E REFORÇOSAllegri afirmou em entrevista que não conta com Kulusevski para o confronto diante do Malmo, mas afirmou que Perin e Rugani devem atuar. Alex Sandro e Rabiot estão confirmados e Dybala não será poupado. De Sciglio e Arthur podem ganhar minutos.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Malmo
Data e horário: 8/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Perin; Cuadrado, Rugani, De Ligt e Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Rabiot, Dybala e Bernardeschi; Morata
Desfalques: Danilo, Federico Chiesa, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevsi e Weston McKennie (machucados)
MALMO (Técnico: Jon Dahl Tomasson)Unai Simon; Capa, Yeray, Martinez e Yuri; Dani García e Unai López; Berenguer, Muniain e Iñaki Williams; Villalibre
Desfalques: Jonas Knudsen e Ola Toivonen (machucados)