  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus x Malmo: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
futebol

Juventus x Malmo: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Equipe italiana já está classificada às oitavas de final, busca vitória e sonha com tropeço do Chelsea contra o Zenit para garantir a liderança do Grupo H...
LanceNet

07 dez 2021 às 11:57

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:57

Classificada às oitavas de final da Champions League, a Juventus recebe o Malmo nesta quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília). O clube italiano busca vencer e torce por um tropeço do Chelsea diante do Zenit com o objetivo de reconquistar a liderança do Grupo H.EM BUSCA DOS TRÊS PONTOS- Vencer é importante, pois o trabalho ocorre com maior serenidade. Temos que criar as condições para fazer melhor do que nos dois últimos anos da Champions League. Nas oitavas de final, começa outro torneio - comentou Massimiliano Allegri, comandante da Juventus.
> Veja a tabela da Champions League
DESFALQUES E REFORÇOSAllegri afirmou em entrevista que não conta com Kulusevski para o confronto diante do Malmo, mas afirmou que Perin e Rugani devem atuar. Alex Sandro e Rabiot estão confirmados e Dybala não será poupado. De Sciglio e Arthur podem ganhar minutos.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Malmo
Data e horário: 8/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Perin; Cuadrado, Rugani, De Ligt e Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Rabiot, Dybala e Bernardeschi; Morata
Desfalques: Danilo, Federico Chiesa, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevsi e Weston McKennie (machucados)
MALMO (Técnico: Jon Dahl Tomasson)Unai Simon; Capa, Yeray, Martinez e Yuri; Dani García e Unai López; Berenguer, Muniain e Iñaki Williams; Villalibre
Desfalques: Jonas Knudsen e Ola Toivonen (machucados)
Crédito: Juventus derrotou o Malmo na Suécia (Foto: Andreas HILLERGREN/TT NEWS AGENCY/AFP

