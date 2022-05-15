Juventus x Lazio: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Italiano. No encerramento da 37ª rodada, a Juventus recebe a Lazio nesta segunda-feira. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 15h45 (de Brasília). JUVENTUSCom a vaga na Champions League já garantida, a Juventus entra em campo sem pressão nas últimas duas rodadas e joga para definir se terminará o campeonato na terceira ou na quarta colocação. Na última rodada, a Velha Senhora perdeu para o Genoa por 2 a 1.
LAZIOSem chances de vaga na Champions League, a Lazio luta para garantir a vaga na próxima Europa League. O time de Maurizio Sarri está na quinta colocação e neste momento avança ao torneio. Na última partida, o time da capital venceu a Sampdoria por 2 a 0.
Juventus x LazioLega Serie A - Campeonato Italiano37ª rodadaData e horário: 16/05/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Giovanni AyroldiAssistentes: Emanuele Prenna e Dario CecconiTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala e Moise Kean; Vlahovic.
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.