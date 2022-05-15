futebol

Juventus x Lazio: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no encerramento da 37ª rodada da competição nacional. Juve já está na Champions e Lazio briga por vaga na Europa League...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 10:33

LanceNet

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Italiano. No encerramento da 37ª rodada, a Juventus recebe a Lazio nesta segunda-feira. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 15h45 (de Brasília). JUVENTUSCom a vaga na Champions League já garantida, a Juventus entra em campo sem pressão nas últimas duas rodadas e joga para definir se terminará o campeonato na terceira ou na quarta colocação. Na última rodada, a Velha Senhora perdeu para o Genoa por 2 a 1.
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
LAZIOSem chances de vaga na Champions League, a Lazio luta para garantir a vaga na próxima Europa League. O time de Maurizio Sarri está na quinta colocação e neste momento avança ao torneio. Na última partida, o time da capital venceu a Sampdoria por 2 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie AFICHA TÉCNICA
Juventus x LazioLega Serie A - Campeonato Italiano37ª rodada​Data e horário: 16/05/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Giovanni AyroldiAssistentes: Emanuele Prenna e Dario CecconiTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala e Moise Kean; Vlahovic.
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.
Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

