Juventus x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Hora de conhecer o primeiro finalista da Copa da Itália 2020/21. Nesta terça-feira, a Juventus recebe a Inter de Milão pelo "Derby D'Italia" para decidir a semifinal. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 16h45 (de Brasília). Na ida, a Bianconeri venceu por 2 a 1, de virada.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDepois de uma grande vitória no jogo de ida, com dois gols de Cristiano Ronaldo, a Juventus busca mais um título na temporada. Com a conquista da Supercopa da Itália, o primeiro título de Pirlo como treinador, a Velha Senhora busca o 14º título da competição em sua história.

- Temos que jogar como Juventus, assim como temos feito nos últimos jogos. Nesta segunda partida é o jogo de volta de um grande desafio. A final é um objetivo que devemos alcançar a todo custo e vai ser um jogo difícil - disse Pirlo.

Já a Inter de Milão, que não levanta nenhum troféu desde 2011, quer acabar com o incômodo jejum. Para isso, o time de Antonio Conte terá de reverter a desvantagem jogando em Turim. O time terá a volta de Lukaku, principal nome da equipe, que cumpriu suspensão na ida.

- Precisamos sair e jogar com vontade e determinação, como mostramos nos dois jogos anteriores. Precisamos ser mais corajosos, aproveitar o que aconteceu no último jogo e tentar ser perfeitos porque para vencer a Juventus é preciso fazer um jogo que beira a perfeição - disse Conte.

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Juventus x Inter de MilãoCopa da Itália - Semifinal - Volta

Data e horário: 09/02/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Maurizio MarianiAssistentes: Daniele Bindoni e Giacomo PaganessiOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral e Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Arthur e Chiesa; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Dybala, Ramsey e Bonucci (lesionados).

INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini e Ashley Young; Lautaro Martínez e Lukaku.