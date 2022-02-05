Juventus x Hellas Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar no País da Bota para mais uma rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, a Juventus, lutando pelas primeiras posições da tabela, recebe o Hellas Verona, que está na metade de cima da classificação. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 16h45 (de Brasília).JUVENTUSTentando recuperar a hegemonia no País da Bota, a Juventus não faz grande campanha como nos últimos anos e briga para conseguir uma vaga na zona de classificação da Champions League. Com 42 pontos, a Velha Senhora está na quinta colocação, um ponto atrás da Atalanta, que fecha o G-4.