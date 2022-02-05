Juventus x Hellas Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar no País da Bota para mais uma rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, a Juventus, lutando pelas primeiras posições da tabela, recebe o Hellas Verona, que está na metade de cima da classificação. O jogo acontece no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora, às 16h45 (de Brasília).JUVENTUSTentando recuperar a hegemonia no País da Bota, a Juventus não faz grande campanha como nos últimos anos e briga para conseguir uma vaga na zona de classificação da Champions League. Com 42 pontos, a Velha Senhora está na quinta colocação, um ponto atrás da Atalanta, que fecha o G-4.
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HELLAS VERONACom a missão de escapar do rebaixamento, o Hellas Verona faz campanha acima das expectativas e ocupa a metade de cima da tabela do Campeonato Italiano. O time de Igor Tudor está na nona colocação, com 33 pontos, e sonha com uma vaga em competição europeia.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022FICHA TÉCNICA
Juventus x Hellas VeronaLega Serie A - Campeonato Italiano24ª RodadaData e horário: 06/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Luca MassimiAssistentes: Alessandro Cipressa e Francesco FioreTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini e Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot e Cuadrado; Vlahovic e Morata.
Desfalques: Bonucci e Bernardeschi (lesionados); Locatelli (suspenso); Alex Sandro (Covid-19).
HELLAS VERONA (Técnico: Igor Tudor)Montipò; Casale, Günter e Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso e Lazovic; Barak, Caprari e Kalinic.
Desfalques: Dawidowicz (lesionado); Gio Simeone (suspenso).