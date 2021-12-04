Juventus x Genoa: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Vivendo uma fase irregular, a Juventus recebe o Genoa neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora conquistou uma vitória sobre a Salernitana na última rodada, mas segue na 7ª colocação e sete pontos atrás do G-4.PENSAMENTO ÚNICO- Não podemos nos dar ao luxo de nos defender, mas é preciso dar um passo de cada vez para voltar a cena. Dentro do clube, existe uma serenidade, mas falta uma sucessão de vitórias. Só temos que pensar em ganhar em casa, onde já perdemos três partidas - disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
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EM MÁ FASEO Genoa conquistou apenas uma vitória no Campeonato Italiano após 15 rodadas e vem de uma dura derrota sofrida contra o Milan por 3 a 0. No entanto, o clube é o que mais empatou no Calcio ao lado da Udinense e busca fugir da zona do rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Genoa
Data e horário: 5/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e De Sciglio; McKennie e Locatelli; Bernardeschi, Dybala e Kulusevski; Morata
Desfalques: Federico CHiesa, Aaron Ramsey e Danilo (machucados)
GENOA (Técnico: Andriy Shevchenko)Sirigu; Bani, Vasquez e Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Badelj e Cambiaso; Ekuban e Bianchi
Desfalques: Nicolo Rovella, Stefano Sturaro, Nikola Maksimovic, Mohamed Fares, Yayah Kallon, Mattia Destro, Domenico Criscito e Felipe Caicedo (machucados)