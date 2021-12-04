Juventus x Genoa: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Vivendo uma fase irregular, a Juventus recebe o Genoa neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora conquistou uma vitória sobre a Salernitana na última rodada, mas segue na 7ª colocação e sete pontos atrás do G-4.PENSAMENTO ÚNICO- Não podemos nos dar ao luxo de nos defender, mas é preciso dar um passo de cada vez para voltar a cena. Dentro do clube, existe uma serenidade, mas falta uma sucessão de vitórias. Só temos que pensar em ganhar em casa, onde já perdemos três partidas - disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.