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futebol

Juventus x Genoa: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Velha Senhora busca ultrapassar o Milan na tabela de classificação e alcançar a vice-liderança do Campeonato Italiano, enquanto Genoa não tem maiores pretensões...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 11:52
Crédito: Juventus derrotou Genoa nos dois jogos entre as equipes nesta temporada (Marco BERTORELLO / AFP
Buscando a vice-liderança do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Genoa neste domingo, às 10h (horário de Brasília). Apesar da temporada irregular, a Velha Senhora ocupa a 3ª colocação, mas é ameaçada por Atalanta e Napoli na tabela de classificação.Sequência
- A vitória contra o Napoli é inútil se não dermos continuidade. Temos que vencer e ganhar ainda mais auto-estima. É muito mais fácil encontrar energia em um jogo deste nível, mas temos que manter a mesma atitude e concentração contra outras equipes, como o Genoa - avaliou Andrea Pirlo.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Confrontos
Nesta temporada, Juventus e Genoa se enfrentaram em duas ocasiões e a Velha Senhora conquistou a vitória em ambas. No primeiro turno do Calcio, a equipe bianconeri venceu por 3 a 1 com dois gols de Cristiano Ronaldo. Nas oitavas de final da Copa da Itália, o time de Pirlo encontrou mais dificuldades, mas conseguiu se classificar após vencer o rival por 3 a 2 na prorrogação.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Genoa
Data e horário: 11/4/2021, às 10h (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa; Ronaldo, Morata
Desfalques: Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi (Covid-19)
GENOA (Técnico: Davide Ballardini)Perin; Masiello, Radovanovic e Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc e Zappacosta; Scamacca e Destro
Desfalques: Luca Pellegrini e Lennart Czyborra (machucados). Kevin Strootman (suspenso)

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