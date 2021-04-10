Juventus x Genoa: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Juventus derrotou Genoa nos dois jogos entre as equipes nesta temporada (Marco BERTORELLO / AFP

Buscando a vice-liderança do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Genoa neste domingo, às 10h (horário de Brasília). Apesar da temporada irregular, a Velha Senhora ocupa a 3ª colocação, mas é ameaçada por Atalanta e Napoli na tabela de classificação.Sequência

- A vitória contra o Napoli é inútil se não dermos continuidade. Temos que vencer e ganhar ainda mais auto-estima. É muito mais fácil encontrar energia em um jogo deste nível, mas temos que manter a mesma atitude e concentração contra outras equipes, como o Genoa - avaliou Andrea Pirlo.

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Confrontos

Nesta temporada, Juventus e Genoa se enfrentaram em duas ocasiões e a Velha Senhora conquistou a vitória em ambas. No primeiro turno do Calcio, a equipe bianconeri venceu por 3 a 1 com dois gols de Cristiano Ronaldo. Nas oitavas de final da Copa da Itália, o time de Pirlo encontrou mais dificuldades, mas conseguiu se classificar após vencer o rival por 3 a 2 na prorrogação.

FICHA TÉCNICA:Juventus x Genoa

Data e horário: 11/4/2021, às 10h (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa; Ronaldo, Morata

Desfalques: Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi (Covid-19)

GENOA (Técnico: Davide Ballardini)Perin; Masiello, Radovanovic e Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc e Zappacosta; Scamacca e Destro