  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações do confronto do Campeonato Italiano
Juventus x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações do confronto do Campeonato Italiano

Em confronto do meio da tabela do Campeonato Italiano, Juventus busca deixar posição desconfortável para igualar a Fiorentina...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 20:14

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Neste sábado, a Juventus recebe a Fiorentina no Allianz Stadium em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que ocorrerá às 14h (de Brasília), em Turim, é essencial para a 'Velha Senhora' fugir do meio da tabela.Veja a tabela do Italiano
A Juventus não conseguiu fazer um bom início de Campeonato Italiano, e ocupa a décima colocação da tabela, somando apenas quinze pontos em onze rodadas já disputadas. A vitória em casa contra a Fiorentina é essencial para melhorar o desempenho.
A situação da Fiorentina é parecida com a da Juventus, visto que o time de Florença soma apenas três pontos apenas que a 'Velha Senhora'. A Fiorentina conta com uma vitória neste sábado para entrar na classificação para competições europeias.FICHA TÉCNICAJUVENTUS x FIORENTINA - Campeonato Italiano
Data e horário: 06/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Simone SozzaAssistentes: Stefano Alassio e Luca MondinOnde assistir: FOX Sports e Star+
JUVENTUS (Treinador: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli e Bernardeschi; Dybala e Morata.
Desfalques: De Sciglio (lesionado)
FIORENTINA (Treinador: Vincenzo Italiano)Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic e Biraghi; Torreira, Bonaventura e Castrovilli; Callejón, Saponara e Vlahovic.
Desfalques: Dragowski, Pulgar, Nico González e Kokorin (lesionados)

