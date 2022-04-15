Juventus x Bologna: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Ainda sonhando com o título do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Bologna neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 33ª rodada da competição. O jogo terá transmissão da ESPN. Confira a tabela do Campeonato Italiano

A Velha Senhora começou a rodada em quarto lugar, com 62 pontos, atrás de Milan (68), Internazionale de Milão (66) e Napoli (66). Desses quatro, a Inter tem 31 jogos, enquanto os demais somam 32. Já o Bologna está em 12º, com 37, também com 31 (o jogo a menos é justamente contra o vice-líder).

Na Itália, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, Roma (57), Lazio (55) e Fiorentina (53) ficam com as respectivas vagas. O time de Florença tem 31 jogos, justamente contra a Atalanta, oitava colocada, com 51.

FICHA TÉCNICA

Juventus x BolognaScudetto - Campeonato Italiano33ª Rodada

Data e horário: 16/04/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Transmissão: ESPN

PROVÁVEIS TIMES

Juventus (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Bernardeschi, Cuadrado, Zakaria e Rabiot; Dybala e Vlahovic

Desfalques: Ake; Locatelli, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie e Arthur (lesionados)

BOLOGNA (Miroslav Tanjga)Skorupski; Soumaoro, Theate e Gary Medel; Hickey, Dominguez, Schouten, Svanberg e Diks; Arnautovic e Barrow

Desfalques: De Silvestri e Michael K (lesionados)