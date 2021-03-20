Juventus x Benevento: onde assistir e prováveis escalações da partida

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Ainda sonhando com um título italiano cada vez mais distante, a Juventus entra em campo neste domingo contra o Benevento. Vindo de três vitórias consecutivas, a Velha Senhora recebe o rival às 11h (de Brasília), no Allianz Stadium.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO técnico Andrea Pirlo reconheceu que sua equipe é favorita para o duelo, principalmente pela fase do Benevento, mas fez questão de pregar respeito ao adversário. O treinador também elogiou o técnico Filippo Inzaghi, que foi seu companheiro na época de Milan.

- É um jogo fundamental para a nossa temporada. Estamos diante de uma equipe que não atravessa um bom momento, mas sabe se expressar dentro de campo. Conheço o treinador, a quem sempre sigo com carinho. Ele está fazendo um bom trabalho e tenho muito respeito por ele

Antes da partida, o técnico Filippo Inzaghi foi questionado a respeito de Cristiano Ronaldo, principal nome da Juventus. O comandante do Benevento, porém, disse que sua equipe não pode se preocupar apenas com um atleta, mas sim com todos os adversários.

- Não podemos nos preocupar com um único jogador da Juventus, temos que voltar a ser uma equipe, como no início, quando os adversários sabiam que o Benevento estava chegando e ficavam preocupadas - disse Pippo Inzaghi.

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA

Juventus x BeneventoCampeonato Italiano - 28ª rodada

Data e horário: 21/03/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Rosario AbissoAssistentes: Alessandro Giallatini e Alessandro Lo CiceroOnde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci e Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot e Chiesa; Cristiano Ronaldo e Morata.

Desfalques: Dybala, Demiral, Ramsey (lesionados); Alex Sandro (dúvida); Bentancur (Covid-19); Cuadrado (suspenso).

BENEVENTO (Técnico: Filippo Inzaghi)Montipo; Tuia, Caldirola e Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj e Improta; Caprari e Lapadula.