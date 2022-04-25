Juventus vence o Sassuolo de virada no Italiano e fica perto de garantir vaga na Champions League

Triunfo da Velha Senhora com emoção. Nesta segunda-feira, no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitou o Sassuolo no Mapei Stadium e o time de Massimiliano Allegri venceu por 2 a 1, de virada. Raspadori abriu o marcador para a Neroverdi, mas Dybala e Moise Kean fizeram para a Bianconeri.GOLAÇOEm um primeiro tempo de amplo domínio dos donos da casa, o Sassuolo abriu o placar aos 38 minutos, com Raspadori. Kyriakopoulos fez jogada pela esquerda e entregou para Berardi na entrada da área, que achou lindo passe de letra para Raspadori. O camisa 18 encheu o pé e marcou um bonito gol.

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TUDO IGUAL​Ainda na etapa inicial, a Juventus conseguiu deixar tudo igual com Dybala, aos 45 minutos, em uma das raras oportunidades que teve. Morata roubou bola no campo de ataque e entregou para Zakaria, que rolou para o argentino. O camisa 10 bateu forte, no alto, sem dar chances para o goleiro Consigli.

VIRA, VIROUQuando o empate parecia definitivo, a Juventus chegou ao gol da vitória aos 43 minutos da etapa final. Bonucci lançou do campo de defesa, Alex Sandro ganhou pelo alto e Moise Kean girou em cima da marcação para fazer o gol do triunfo alvinegro.

SITUAÇÃOCom a vitória, a Juve chegou aos 66 pontos e está perto de garantir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. A quatro rodadas do fim do Campeonato Italiano, o time de Massimiliano Allegri está na quarta colocação e tem oito pontos a mais que a Roma, primeiro time fora do G-4.

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SEQUÊNCIA​Sassuolo e Juventus voltam a campo no fim de semana, novamente pelo Campeonato Italiano. A Neroverdi encara o Napoli, no sábado, enquanto a Bianconeri tem compromisso com o Venezia, no domingo.