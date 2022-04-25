Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus vence o Sassuolo de virada no Italiano e fica perto de garantir vaga na Champions League
futebol

Juventus vence o Sassuolo de virada no Italiano e fica perto de garantir vaga na Champions League

Velha Senhora sai atrás no marcador, mas vira a partida aos 43 minutos do segundo tempo. Resultado coloca o time de Massimiliano Allegri oito pontos à frente da Roma...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 18:17
Triunfo da Velha Senhora com emoção. Nesta segunda-feira, no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitou o Sassuolo no Mapei Stadium e o time de Massimiliano Allegri venceu por 2 a 1, de virada. Raspadori abriu o marcador para a Neroverdi, mas Dybala e Moise Kean fizeram para a Bianconeri.GOLAÇOEm um primeiro tempo de amplo domínio dos donos da casa, o Sassuolo abriu o placar aos 38 minutos, com Raspadori. Kyriakopoulos fez jogada pela esquerda e entregou para Berardi na entrada da área, que achou lindo passe de letra para Raspadori. O camisa 18 encheu o pé e marcou um bonito gol.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
TUDO IGUAL​Ainda na etapa inicial, a Juventus conseguiu deixar tudo igual com Dybala, aos 45 minutos, em uma das raras oportunidades que teve. Morata roubou bola no campo de ataque e entregou para Zakaria, que rolou para o argentino. O camisa 10 bateu forte, no alto, sem dar chances para o goleiro Consigli.
VIRA, VIROUQuando o empate parecia definitivo, a Juventus chegou ao gol da vitória aos 43 minutos da etapa final. Bonucci lançou do campo de defesa, Alex Sandro ganhou pelo alto e Moise Kean girou em cima da marcação para fazer o gol do triunfo alvinegro.
SITUAÇÃOCom a vitória, a Juve chegou aos 66 pontos e está perto de garantir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. A quatro rodadas do fim do Campeonato Italiano, o time de Massimiliano Allegri está na quarta colocação e tem oito pontos a mais que a Roma, primeiro time fora do G-4.
+ Duelos LANCE! Quem é melhor: Real Madrid ou Manchester City? Escolha e vote por posição!
SEQUÊNCIA​Sassuolo e Juventus voltam a campo no fim de semana, novamente pelo Campeonato Italiano. A Neroverdi encara o Napoli, no sábado, enquanto a Bianconeri tem compromisso com o Venezia, no domingo.
Crédito: MoiseKeansaiudobancoparagarantiravitóriadaJuventus(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados