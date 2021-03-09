Juventus vence, mas Porto consegue a classificação pelo gol fora na Champions League

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Nesta terça-feira, a Juventus enfrentou o Porto pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. A partida, cercada de emoções, foi decidida nos minutos finais da prorrogação, com a Juve vencendo por 3 a 2, mas sendo eliminada pelo gol fora.

Veja o mata-mata da Champions LeaguePÊNALTIO jogo começou em alta, e as duas equipes criaram chances de perigo já nos minutos iniciais. Foi aos 19 minutos que a Juventus cometeu o primeiro grande erro do jogo, com Demiral derrubando Taremi dentro da área. Na cobrança de pênalti, Sérgio Oliveira converteu.

JUVE FALHAA Juventus teve a bola durante a maior parte da partida, e o primeiro tempo seguiu a regra. O Porto repetiu um padrão de fazer um bom jogo sem a bola, e conseguiu segurar o seu adversário nas chances de perigo criadas nos primeiros 45 minutos.

EMPATEJá no início da segunda etapa, a Juventus conseguiu o seu gol de empate na partida. Em lançamento para o ataque, Cristiano Ronaldo recebeu e deixou o passe para Chiesa, que chutou para dentro do gol. Após revisão do VAR, o gol foi concedido.

EXPULSÃO E VIRADALogo após o gol da Juventus, Taremi, atacante do Porto, recebeu um amarelo e um vermelho. Com um jogador a mais, a Juve conseguiu uma vantagem na criação das jogadas, e aproveitou bem as suas chances. Mais uma vez, Chiesa marcou.

GOLS NA PRORROGAÇÃOA emoção aumentou nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação. Em cobrança de falta, Sérgio Conceição empatou para o Porto. Logo na sequência, porém, a Juventus marcou com Rabiot, e colocou o 3 a 2 no placar, gerando muita tensão na partida.