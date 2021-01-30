Juventus vence a Sampdoria e segue na briga pelo título

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Neste sábado, a Sampdoria recebeu a Juventus no Estádio Luigi Ferraris, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória da Juventus saiu dos pés de Federico Chiesa e Aaron Ramsey. Com o placar, a equipe permanece na briga pela liderança.

Veja a tabela do ItalianoCHIESA OPORTUNISTAEm um jogo interessante, a Juventus começa a criar jogadas pelo lado direito, e contando bem com a distribuição do meio de campo para jogar. O primeiro gol saiu exatamente desta forma, quando Bentancur encontrou Morata pela direita, que busca a definição da jogada pela esquerda, com Federico Chiesa.

SUPERIORIDADEDurante a primeira etapa, a Juventus conseguir ser superior. Foram mais chances criadas da equipe de Pirlo do que da equipe de Ranieri. Enquanto a Juve conseguiu dois chutes ao gol, a Sampdoria não acertou uma finalização. Com o gol de Chiesa, os visitantes conseguiram mostrar que estavam tendo uma partida melhor.

GOL ANULADOO início do segundo tempo mostrou um time da Juventus que estava controlando o controle, e também buscava o seu segundo gol. Foi em um lançamento para Morata, que avançou em velocidade para marcar que a bola entrou na rede, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

JOGO DEFINIDOEmbora o 1 a 0 fosse um placar perigoso, a Sampdoria não conseguiu gerar perigo à Juventus, que ficou satisfeita com a vantagem. Foi no final da partida que a Juve decidiu garantir a vitória. Com assistência de Juan Cuadrado, Aaron Ramsey decidiu o jogo ao marcar o segundo de seu time.