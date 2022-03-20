futebol

Juventus vence a Salernitana e encosta na Inter de Milão

Dybala e Vlahovic foram os responsáveis pela vitória da Velha Senhora no Calcio...
LanceNet

Publicado em 20 de Março de 2022 às 12:55

A Juventus conquistou uma vitória tranquila sobre a Salernitana por 2 a 0 pelo Campeonato Italiano. Com gols de Dybala e Vlahovic ainda na primeira etapa, a Velha Senhora administrou a partida no segundo tempo e conseguiu se aproximar da Inter de Milão na classificação.NOME DO PRIMEIRO TEMPOA Juventus dominou os 45 minutos iniciais e na primeira chegada com perigo, Dybala foi acionado na área, limpou a marcação e finalizou rasteiro para abrir o placar. Aos 12, o argentino recebeu longo lançamento de Cuadrado, mas tentou encobrir o goleiro da Salernitana e acabou mandando por cima da meta.
NA SEGUNDA CHANCEAos 21 minutos, o camisa 10 recebeu outro lançamento no setor ofensivo, se desvencilhou do defensor e achou Vlahovic na área, mas o sérvio bateu para defesa de Sepe. No entanto, o camisa sete aproveitou um cruzamento de De Sciglio e subiu mais que a marcação para anotar o segundo gol da Juventus de cabeça aos 28 minutos.
EQUILIBROU O JOGONa segunda etapa, a Salernitana buscou atacar e agredir mais a Juventus, mas em vão. A Velha Senhora quase ampliou o marcador com Vlahovic recebendo passe em profundidade pelo lado esquerdo da área e batendo para defesa de Sepe com os pés aos 20 minutos. Os visitantes responderam com Bonazzoli sendo acionado na área e finalizando de voleio para grande intervenção de Szczesny.
Crédito: Dybala e Vlahovic foram decisivos para Juventus diante da Salernitana (VINCENZO PINTO/AFP)

