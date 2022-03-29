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Juventus tem interesse em meia do Atlético de Madrid

Rodrigo de Paul chegou nesta temporada na equipe de Diego Simeone...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 09:56
O meia Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid, está na mira da Juventus para a próxima temporada, segundo o "Tuttosport". As informações indicam que a Velha Senhora se aproximou do entorno do jogador argentino nos últimos dias em busca de um acordo.Matteo Tognozzi, responsável pelo departamento de estatísticas do clube italiano, se encontrou com Agustín Jiménez, representante do atleta, na América do Sul. No entanto, os colchoneros não pretendem abrir mão do jogador que está em sua primeira temporada na equipe de Simeone.
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Além de De Paul, o clube de Turim possui uma extensa lista de meias que estão sendo monitorados para a próxima janela de transferências. Paul Pogba, Milinkovic-Savic, Leandro Paredes e Jorginho são os principais nomes tratados pela equipe dirigida por Massimiliano Allegri.
Além do Atlético de Madrid querer seguir contanto com o meia, De Paul tem contrato até 2026 e está feliz no time espanhol. Além disso, o camisa cinco é uma das principais pontes pela contratação de Dybala, que irá deixar a Juventus no fim da temporada, pela equipe colchonera.
Crédito: RodrigodePaulestánamiradaJuventusparaapróximatemporada(JUANMABROMATA/AFP

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