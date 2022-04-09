Juventus tem dois gols anulados, mas vence o Cagliari e segue sonhando com o título do Italiano

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu, mas venceu o Cagliari, de virada: 2 a 1, no Sul da Itália. O brasileiro João Pedro abriu o placar para os donos da casa, mas a Velha Senhora virou com gols de De Ligt.Confira a tabela do Campeonato Italiano

Panorama e próximos jogos

Com o resultado, a Velha Senhora segue em quarto lugar, agora com 62 pontos. Os três primeiros colocados são Milan (67), Internazionale (66) e Napoli (66), todos com um jogo a menos do que a Juve: 32 a 31. Já o time da Sardenha está em 17º, é o primeiro fora do Z3, com 25 pontos e mais jogos do que todos os clubes na zona de degola.

A Juve volta a campo agora contra o Bologna, no próximo sábado, às 13h30, em Turim. Já o Cagliari receberá o Sassuolo, no mesmo dia, mas às 7h30, também no horário de Brasília.

O jogo

O brasileiro João Pedro abriu o placar para o Cagliari aos 10. A partir daí, só deu Juventus que marcou aos 23, com Pelegrini, mas a arbitragem anulou após ver mão de Rabiot. Nos acréscimos, Cuadrado fez grande jogada individual e cruzou na cabeça de De Ligt, que não desperdiçou e empatou: 1 a 1.

Na etapa complementar, a Juve logo teve outro gol anulado: aos dois, com Bonucci, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Aos 28, Vlahovic fez grande jogada individual, mas o goleiro Cragno fez grande defesa. Pouco depois, Dybala deu grande passe para o sérvio, que não desperdiçou e garantiu a virada alvinegra.