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Juventus tem dois gols anulados, mas vence o Cagliari e segue sonhando com o título do Italiano

Velha Senhora sai atrás, tem um tento invalidado em cada tempo, mas martela demais e chega à virada. Distância para o líder Milan cai para cinco pontos ...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 17:38

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 17:38

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu, mas venceu o Cagliari, de virada: 2 a 1, no Sul da Itália. O brasileiro João Pedro abriu o placar para os donos da casa, mas a Velha Senhora virou com gols de De Ligt.Confira a tabela do Campeonato Italiano
Panorama e próximos jogos
Com o resultado, a Velha Senhora segue em quarto lugar, agora com 62 pontos. Os três primeiros colocados são Milan (67), Internazionale (66) e Napoli (66), todos com um jogo a menos do que a Juve: 32 a 31. Já o time da Sardenha está em 17º, é o primeiro fora do Z3, com 25 pontos e mais jogos do que todos os clubes na zona de degola.
A Juve volta a campo agora contra o Bologna, no próximo sábado, às 13h30, em Turim. Já o Cagliari receberá o Sassuolo, no mesmo dia, mas às 7h30, também no horário de Brasília.
O jogo
O brasileiro João Pedro abriu o placar para o Cagliari aos 10. A partir daí, só deu Juventus que marcou aos 23, com Pelegrini, mas a arbitragem anulou após ver mão de Rabiot. Nos acréscimos, Cuadrado fez grande jogada individual e cruzou na cabeça de De Ligt, que não desperdiçou e empatou: 1 a 1.
Na etapa complementar, a Juve logo teve outro gol anulado: aos dois, com Bonucci, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Aos 28, Vlahovic fez grande jogada individual, mas o goleiro Cragno fez grande defesa. Pouco depois, Dybala deu grande passe para o sérvio, que não desperdiçou e garantiu a virada alvinegra.
Crédito: Vlahovicdecidemaisumavez edeixaJuvevivanacaçaaoNapolieaosgigantesdeMilão(Foto:Divulgação/Twitter

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