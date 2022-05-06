Juventus sofre virada incrível do Genoa nos acréscimos pelo Campeonato Italiano

O Genoa conseguiu uma épica virada sobre a Juventus pela 36ª rodada do Campeonato Italiano por 2 a 1. Dybala abriu a conta para a Juve, mas Gudmundsson e Criscito viraram para os mandantes. Os Bianconeri estacionam na 4ª colocação na tabela. O Genoa subiu para a 18ª posição e está a um ponto da Salernitana, que é a última fora da zona de rebaixamento.PRIMEIRO TEMPO POUCO MOVIMENTADOA Juve teve uma oportunidade logo no início da partida com Moise Kean cabeceando para fora. A equipe de Turim tinha mais a posse de bola, enquanto o Genoa esperava por um contra-ataque. Desde então, o primeiro tempo seguiu sem muitas oportunidades até o fim.
Perto dos 40 minutos, Dybala puxou para o pé canhoto e bateu no meio do gol, mas o goleiro fez uma defesa tranquila. No final da etapa inicial, Portanova bateu de longe e obrigou Szczesny a fazer boa defesa.
DYBALA DEIXA SUA MARCALogo com dois minutos na etapa final, Dybala recebeu perto da entrada da área, puxou para a perna direita e bateu firme no canto para abrir o placar para a Juve. O Genoa não conseguiu levar perigo, apesar de ter oito escanteios no segundo tempo.
Aos 22 minutos, Dybala quase fez o segundo; o argentino bateu firme de canhota, mas acertou a trave. Pouco tempo depois, a Juve assustou de novo, com Kean, que finalizou após cruzamento, mas Sirigu fez bela defesa.
EMPATE GENOVÊSO Genoa teve poucas oportunidades, mas aos 41 minutos da etapa final conseguiu empatar. Após jogada pelo meio, Gudmunsson recebeu e bateu colocado na saída do goleiro. O Genoa teve uma nova chance com Amiri dentro da área, mas a finalização parou em cima de Szczesny.
QUEM NÃO FAZ...A Juve teve uma chance para sacramentar a vitória com Moise Kean já nos acréscimos. Morata foi lançado em velocidade e tocou para o francês com o gol vazio, mas ele acabou batendo para fora. Nos minutos finais, a sorte sorriu para o Genoa com um pênalti. Criscito foi para a bola e converteu para enlouquecer o Estádio Luigi Ferraris.
FOCO NA FINALA Juventus voltará a campo na próxima quarta, pela final da Copa da Itália, contra a Inter de Milão.