Juventus se recupera de resultados ruins e vence a Salernitana no Campeonato Italiano

Depois da goleada sofrida para o Chelsea na última semana, pela Liga dos Campeões, e da derrota em casa para a Atalanta no sábado, a Juventus voltou a somar mais três no Campeonato Italiano nesta terça-feira, ao vencer a Salernitana pelo placar de 2 a 0. Com gols marcados por Paulo Dybala e Álvaro Morata, a 'Velha Senhora' alcançou a sétima posição da competição, com 24 pontos.>>> Veja a tabela do Italiano
ABRIU O MARCADORA Juventus começou melhor na partida desta terça-feira, e criou boas chances de ataque já na primeira etapa do confronto. O time visitante foi eficaz já aos 21 minutos, quando Kulusevski concedeu assistência para o gol marcado por Dybala.
ANULADOAinda no ataque, a Juventus buscou mais oportunidades de ampliar a sua vantagem no primeiro tempo do jogo. Com 30 minutos de partida, a 'Velha Senhora' marcou com o zagueiro Chiellini, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo.
MAIS UMNo segundo tempo do confronto, a Juventus seguiu melhor no ataque contra o seu adversário, sendo eficaz novamente. Desta vez, os visitantes chegaram ao seu segundo gol após Bernardeschi dar a assistência para Morata, que colocou dentro da rede.
POUCO FEZDurante todo o confronto, a equipe da Salernitana pouco fez, e não conseguiu oferecer perigo ao time da Juventus. O time da casa obteve a posse de bola por pouco tempo, e sofreu uma forte pressão da 'Velha Senhora' durante todo o tempo. Nos últimos minutos, a Juve ainda perdeu um pênalti com Dybala.
SEQUÊNCIAA Salernitana enfrenta o Milan, às 11h, no sábado. A Juventus, por sua vez, encara o Genoa, às 16h45, de domingo.