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Juventus se interessa por Aouar e atrapalha planos de City e Arsenal

Equipe italiana se prepara para iniciar negociações com o Lyon pela contratação do meio-campista ao final da temporada. Jogador tem contrato com atual clube até 2023...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:13

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 09:13
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
Arsenal e Manchester City sofreram um golpe na busca pela contratação do meio-campista Houssem Aouar, do Lyon, por conta da entrada da Juventus na disputa, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. A Velha Senhora está pronta para iniciar as negociações pelo francês e tentar fechar sua contratação para a janela de transferências de verão europeu.Ambos os clubes ingleses entendem que o setor de meio-campo sofre com carências. O time de Guardiola ainda mantém esperanças em poder contar com o atleta na próxima temporada, enquanto Mikel Arteta enxerga o jovem como a peça ideal para formar dupla com Thomas Partey e elevar o nível de jogo dos Gunners.
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Em recente entrevista, o atacante Memphis Depay afirmou que o companheiro de Lyon busca jogar por um dos três maiores clubes do mundo. Aouar possui contrato com o Lyon até 2023, mas pode estar perto de uma saída, embora a crise econômica provocada pela Covid-19 tenha garantido o atleta nesta temporada com o time de Rudi Garcia.

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