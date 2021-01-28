Juventus se interessa por Aouar e atrapalha planos de City e Arsenal

Arsenal e Manchester City sofreram um golpe na busca pela contratação do meio-campista Houssem Aouar, do Lyon, por conta da entrada da Juventus na disputa, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. A Velha Senhora está pronta para iniciar as negociações pelo francês e tentar fechar sua contratação para a janela de transferências de verão europeu.Ambos os clubes ingleses entendem que o setor de meio-campo sofre com carências. O time de Guardiola ainda mantém esperanças em poder contar com o atleta na próxima temporada, enquanto Mikel Arteta enxerga o jovem como a peça ideal para formar dupla com Thomas Partey e elevar o nível de jogo dos Gunners.