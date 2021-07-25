Juventus recusa oferta de R$ 600 milhões do Liverpool por Chiesa, segundo jornal italiano

O atacante italiano Federico Chiesa, que se destacou com a Itália na conquista da Eurocopa, virou alvo de vários clubes na janela de transferências da Europa. Segundo a imprensa italiana, um dos interessados no atleta que defende a Juventus teria sido o Liverpool. Os Reds teriam oferecido 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) a Velha Senhora pelo jogador. No entanto, segundo o jornal "La Repubblica", a Juventus não aceitou a proposta do clube inglês. Vale lembrar que o clube italiano já recusou uma proposta do Bayern de Munique, que ofereceu 80 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões) pelo atleta, no início deste mês de julho.
Chiesa chegou a Turim em outubro de 2020, através de um contrato de empréstimo de dois anos, após se destacar com a camisa da Fiorentina. Essa negociação girou em torno de 10 milhões de euros e com uma obrigação de compra ao fim do contrato no valor de 50 milhões de euros. Desde que chegou na Juve, Chiesa marcou 14 gols e deu 10 assistências em 43 partidas. Cabe agora, ao Liverpool, procurar outras opções para renovar seu ataque, que atualmente é formado por Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah.