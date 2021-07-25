Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus recusa oferta de R$ 600 milhões do Liverpool por Chiesa, segundo jornal italiano
futebol

Juventus recusa oferta de R$ 600 milhões do Liverpool por Chiesa, segundo jornal italiano

Um dos destaques da seleção da Itália na Eurocopa, o atacante de 23 anos trocou a Fiorentina pela Velha Senhora em outubro de 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 16:50

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 16:50

Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
O atacante italiano Federico Chiesa, que se destacou com a Itália na conquista da Eurocopa, virou alvo de vários clubes na janela de transferências da Europa. Segundo a imprensa italiana, um dos interessados no atleta que defende a Juventus teria sido o Liverpool. Os Reds teriam oferecido 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) a Velha Senhora pelo jogador. No entanto, segundo o jornal "La Repubblica", a Juventus não aceitou a proposta do clube inglês. Vale lembrar que o clube italiano já recusou uma proposta do Bayern de Munique, que ofereceu 80 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões) pelo atleta, no início deste mês de julho.
Chiesa chegou a Turim em outubro de 2020, através de um contrato de empréstimo de dois anos, após se destacar com a camisa da Fiorentina. Essa negociação girou em torno de 10 milhões de euros e com uma obrigação de compra ao fim do contrato no valor de 50 milhões de euros. Desde que chegou na Juve, Chiesa marcou 14 gols e deu 10 assistências em 43 partidas. Cabe agora, ao Liverpool, procurar outras opções para renovar seu ataque, que atualmente é formado por Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados