Juventus recusa oferta de R$ 600 milhões do Liverpool por Chiesa, segundo jornal italiano

O atacante italiano Federico Chiesa, que se destacou com a Itália na conquista da Eurocopa, virou alvo de vários clubes na janela de transferências da Europa. Segundo a imprensa italiana, um dos interessados no atleta que defende a Juventus teria sido o Liverpool. Os Reds teriam oferecido 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) a Velha Senhora pelo jogador. No entanto, segundo o jornal "La Repubblica", a Juventus não aceitou a proposta do clube inglês. Vale lembrar que o clube italiano já recusou uma proposta do Bayern de Munique, que ofereceu 80 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões) pelo atleta, no início deste mês de julho.