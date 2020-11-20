Juventus recebe o Cagliari em busca de vitória para encostar nos líderes do Italiano

Crédito: Confronto entre as equipes na última temporada (Marco BERTORELLO / AFP

Após a parada para a Data Fifa, o Campeonato Italiano retorna neste sábado com três jogos. E no último deles, às 16h45 (de Brasília), a atual campeã Juventus recebe o Cagliari e busca recuperar o caminho das vitórias para se aproximar dos líderes do torneio.Atualmente na 5ª posição, com 13 pontos, a Juve está invicta, mas é a equipe que mais empatou nesta edição do Italiano (4). Na última rodada, o clube ganhava da Lazio até o último minuto, mas sofreu o doloroso empate fora de casa. A quatro pontos do líder Milan, o técnico Pirlo falou sobre a importância de engatar uma sequência de vitórias, começando por amanhã.

- Amanhã será um jogo fundamental. Agora o nosso campeonato deve começar, o período de adaptação acabou. A partir de agora até o Natal, teremos dez jogos para jogar como se fossem finais: quero ver um espírito de luta e teremos de jogar muito para conseguir resultados positivos.

O Cagliari, por sua vez, ocupa a 11ª posição da tabela, com 10 pontos, e chega com moral. Após um início ruim no campeonato, a equipe venceu três das últimas quatro partidas e busca se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. No entanto, o clube foi afetado pela onda de Covid-19 e estará desfalcada de dois jogadores importantes: Godín e Nández, que testaram positivo na seleção do Uruguai.+ Confira a tabela do Campeonato ItalianoConfira as prováveis escalações:​​Juventus - Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Frabotta, Kulusevski; Cristiano Ronaldo e Morata. Técnico: Andrea Pirlo