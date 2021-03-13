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futebol

Juventus quer trocar Dybala por Griezmann ou Icardi

Atacante francês não está sendo utilizado pelo técnico Ronald Koeman no Barcelona, enquanto centroavante do PSG é desejo dos italianos há alguns anos...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 09:12
Crédito: Dybala deve sair da Juventus ao final desta temporada (Marco BERTORELLO / AFP
Pensando na próxima temporada, a Juventus cogita trocar Dybala na janela de transferências por Griezmann, do Barcelona, ou Icardi, do Paris Saint-Germain, segundo o “Corriere dello Sport”. O argentino recebe um dos maiores salários do elenco, tem contrato até 2022 e praticamente não participou da temporada por conta das lesões.No entanto, além do tempo afastado, o aspecto esportivo também tem peso na decisão de Fabio Paratici, diretor da Velha Senhora. Em 16 partidas na temporada, o jogador marcou apenas três gols e não consegue ser um atleta decisivo, principalmente quando se trata das fases de mata-mata da Champions League.
> Confira a tabela do Campeonato Italiano
A Juventus possui boa relação com o Barcelona após o acerto da troca entre Arthur e Pjanic no último mercado de verão. Além disso, Griezmann está sendo pouco utilizado pelo técnico Ronald Koeman nos últimos jogos. Já a troca por Icardi é mais complexa, mas o centroavante é alvo de desejo dos italianos há alguns anos.

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