Juventus planeja troca de Cristiano Ronaldo por Pogba com o United

A Juventus planeja trocar Cristiano Ronaldo por Paul Pogba com o Manchester United na próxima janela de transferências, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O atacante está disposto a reduzir seu salário para encontrar um acordo com os Diabos Vermelhos.A Juventus passa por um momento de reconstrução sob comando de Andrea Pirlo, além de não passar por um bom momento financeiro. Com isso, Jorge Mendes, empresário do atleta, trabalha nos bastidores para costurar o acordo nos próximos meses.