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futebol

Juventus planeja troca de Cristiano Ronaldo por Pogba com o United

Equipe italiana passa por reformulação e salário do craque poruguês atrapalha os planos do time de Andrea Pirlo. Camisa sete não tem chances de voltar ao Real Madrid...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 11:38
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
A Juventus planeja trocar Cristiano Ronaldo por Paul Pogba com o Manchester United na próxima janela de transferências, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O atacante está disposto a reduzir seu salário para encontrar um acordo com os Diabos Vermelhos.A Juventus passa por um momento de reconstrução sob comando de Andrea Pirlo, além de não passar por um bom momento financeiro. Com isso, Jorge Mendes, empresário do atleta, trabalha nos bastidores para costurar o acordo nos próximos meses.
O alto salário de Cristiano Ronaldo é um fator que complica sua permanência em Turim. Além disso, o jogador já foi descartado no Real Madrid por Florentino Pérez. O atleta tem contrato com a Velha Senhora até 2022, mas seu destino parece longe da Itália.

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