Juventus não renova contrato de Dybala, que será livre no mercado

A Juventus não irá renovar o contrato do atacante Paulo Dybala, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Com isso, o atacante argentino irá deixar a Velha Senhora sem custos ao fim da temporada, uma vez que seu vínculo se encerra no próximo mês de junho.Os responsáveis por gerir a carreira do camisa 10 estiveram reunidos com dirigentes do clube bianconeri na manhã desta segunda-feira. No entanto, após um encontro que durou cerca de duas horas, ambas as partes não conseguiram encontrar um acordo em comum.

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Em outubro de 2021, a Juventus havia acordado verbalmente a permanência de Dybala. No entanto, o clube fez algumas reflexões e decidiu rever o contrato que daria ao argentino e deu para trás com a negociação. Os italianos não enxergam no atacante o protagonista de um projeto esportivo.

Na atual temporada, Dybala vem conseguindo alcançar bons números individuais. Em 29 partidas disputadas até aqui, o camisa 10 anotou 13 gols e contribuiu com seis assistências. No entanto, por conta das lesões, o atacante não vem tendo o mesmo desempenho que obteve ao chegar em Turim.