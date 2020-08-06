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futebol

Juventus mira a contratação de Houssem Aouar, do Lyon

Nome do meia francês, de 22 anos, é ventilado na Velha Senhora, que pode apresentar uma proposta de 70 milhões de euros para contar com o seu futebol na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 13:45

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 13:45

Crédito: Desde que subiu aos profissionais em 2017, Aouar fez 131 partidas e marcou 24 gols pelo Lyon (Divulgação/Lyon
Na véspera da partida entre Juventus e Lyon pelas oitavas de finais da Champions League 2019/20, um nome da equipe francesa é ventilado na Velha Senhora: do meia francês Houssem Aouar. Com isso, apesar do retorno da maior competição de clubes da Europa, a equipe italiana já se planeja para o futuro.
Neste sentido, o nome do meia francês, de 22 anos, é ventilado na Velha Senhora, que pode apresentar uma proposta de 70 milhões de euros para contar com o seu futebol na próxima temporada. Além da Juventus, Real Madrid e Manchester City também seguem de olho no atleta. No confronto de ida das oitavas da Champions, foi Aouar quem deu o passe para o gol de Tousart, que garantiu a vantagem da equipe francesa. No entanto, em virtude da pandemia global de Covid-19, o jogo de volta só será disputado nesta sexta, mais de quatro meses depois.
Desde que subiu aos profissionais em 2017, Aouar fez 131 partidas e marcou 24 gols pelo clube francês. Em pouco tempo, ele se tornou uma das principais joias do futebol mundial e é cobiçado por grandes clubes. Pela seleção sub-21 da França, ele fez 16 jogos e quatro tentos.

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