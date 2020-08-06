Juventus mira a contratação de Houssem Aouar, do Lyon

Na véspera da partida entre Juventus e Lyon pelas oitavas de finais da Champions League 2019/20, um nome da equipe francesa é ventilado na Velha Senhora: do meia francês Houssem Aouar. Com isso, apesar do retorno da maior competição de clubes da Europa, a equipe italiana já se planeja para o futuro.

Neste sentido, o nome do meia francês, de 22 anos, é ventilado na Velha Senhora, que pode apresentar uma proposta de 70 milhões de euros para contar com o seu futebol na próxima temporada. Além da Juventus, Real Madrid e Manchester City também seguem de olho no atleta. No confronto de ida das oitavas da Champions, foi Aouar quem deu o passe para o gol de Tousart, que garantiu a vantagem da equipe francesa. No entanto, em virtude da pandemia global de Covid-19, o jogo de volta só será disputado nesta sexta, mais de quatro meses depois.