futebol

Juventus mira a contratação de David Neres, do Shakhtar Donetsk

Atacante brasileiro chegou ao futebol ucraniano no início do ano, mas ainda não atuou devido a guerra entre Rússia e Ucrânia
Publicado em 25 de Abril de 2022 às 11:13

A Juventus busca a contratação de um brasileiro no mercado. De acordo com o jornal ‘A Bola’, o clube italiano planeja negociar com David Neres, do Shakhtar Donetsk. O atacante chegou ao futebol ucraniano no início do ano, mas ainda não jogou oficialmente pela equipe devido a guerra entre Rússia e Ucrânia.> Napoli entrará em 'concentração permanente' após derrota no Campeonato Italiano
David Neres assinou contrato com o Shakhtar Donetsk até 2026. O atacante ex-São Paulo se transferiu do Ajax para o clube ucrâniano por 12 milhões de euros. Sendo assim, quem quiser negociar o brasileiro terá que desembolsar um alto valor.
O Benfica foi um dos clubes que sondou a contratação do jogador quando a Fifa autorizou uma nova janela para atletas do futebol russo e ucrâniano. Porém, os altos custos do atacante fizeram a negociação não se encaminhar.
Pelo Ajax, David Neres atuou por um pouco mais de cinco temporadas. O atacante marcou 47 gols e deu 41 assistências em 180 jogos pelo clube.
Crédito: David Neres está sem atuar no futebol ucraniano (Foto: Reprodução/Instagram

