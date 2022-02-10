Juventus marca no fim, vence o Sassuolo e avança à semifinal da Copa da Itália

A Juventus vai enfrentar a Fiorentina na semifinal da Copa da Itália. A confirmação veio nesta quinta-feira, após a Vecchia Signora derrotar o Sassuolo por 2 a 1 no Juventus Stadium, pelas quartas de final da competição. Dybala abriu o placar para a Juve, mas Traorè, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual. Entretanto, na reta final, após finalização de Vlahovic desviada no brasileiro Ruan, o time de Turim conquistou a vitória nos minutos finais.> De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super BowlCOMEÇO DINÂMICO

A Vecchia Signora precisou de apenas três minutos para abrir o placar em Turim. Após cruzamento rasteiro de Alex Sandro, McKennie conseguiu a finalização, mas a bola explodiu na defesa. No entanto, Dybala ficou com a sobra, bateu de primeiro e colocou a Juventus em vantagem no marcador.RESPOSTA

O Sassuolo não se abateu com o gol sofrido, foi pra cima da Juve e conseguiu o empate. Aos 23 minutos, Traorè partiu com a bola dominada pela esquerda, tabelou com Scamacca e invadiu a área. Mesmo com a marcação, o camisa 25 ajeitou para a direita e bateu no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Perin.INCRÍVEL

Se no primeiro tempo o Sassuolo passou perto da virada, na etapa final foi a Juventus que esteve perto de fazer o segundo. A principal chance veio após um cruzamento na área. McKennie subiu livre e cabeceou forte para uma grande defesa de Pegolo. No rebote, mesmo sem goleiro, De Ligt, mandou na trave, e, em novo rebote, Bonucci também não conseguiu marcar.NO APAGAR DAS LUZES, A CLASSIFICAÇÃO

Foi apenas nos minutos finais que a Juventus conseguiu garantir a vaga na semifinal para enfrentar a Fiorentina. Aos 43, Vlahovic recebeu pelo lado esquerdo, passou pela marcação, invadiu a área e, mesmo sem muito ângulo, finalizou ao gol. A bola bateu no brasileiro Ruan Tressoldi, tirou o goleiro Perin da jogada e foi de mansinho parar no fundo das redes do Sassuolo.SEQUÊNCIA

O próximo compromisso da Juventus é diante da Atalanta no Estádio: Atleti Azzurri d'Italia, às 16h45 (de Brasília), no domingo. O Sassuolo, por sua vez, enfrenta a Roma no mesmo dia, mas às 14h, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. Ambos os jogos são válidos pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.